Calciomercato Juventus/ News, in Inghilterra sicuri: Dybala raggiungerà Pogba (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei bianconeri: Paulo Dybala rimpiange Pogba e alimenta le voci di un addio.

22 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala - La Presse

Paulo Dybala raggiunge Paul Pogba al Manchester United? Questa è la voce di calciomercato che sta scuotendo il calcio italiano e la Juventus nel giorno della sfida contro il Barcellona. In Inghilterra hanno posto l'accento sulle parole riservate al calciatore dei Red Devils dalla Joya in un'intervista a France Football. Paulo Dybala infatti ha sottolineato che l'addio di Paul Pogba alla Juventus è stata una dura perdita. Un addio che è arrivato nell'estate del 2016 e che non ha creato malumori a Torino visto che poi la squadra è arrivata addirittura in finale di Champions League oltre che a vincere lo Scudetto. Il Manchester Evening News però sottolinea che il calciatore non rifiuta la possibilità di un trasferimento al Manchester United. Al momento la Juventus è forte di un rinnovo importante, ma non è da escludere che molto presto potrebbe alimentarsi nuovamente il tormentone che vedrebbe Paulo Dybala pronto a lasciare la Juventus.

CONTINUA IL PRESSING SU KEPA

La Juventus continua il pressing su Kepa Arrizabalaga come sottolinea Cadena Ser che spiega anche l'addio alla trattativa del Real Madrid. I blancos si sarebbero buttati definitivamente su David De Gea del Manchester United con il quale flirtano ormai da molto tempo. La squadra di Zinedine Zidane si sembrerebbe decisa a pagare la clausola rescissoria dell'estremo difensore dei Red Devils fissata a settanta milioni di euro. Kepa Arrizabalaga Revuelta è un estremo difensore classe 1994 che gioca nell'Athletic Bilbao. Ha già debuttato con la maglia delle Furie Rosse dove potrebbe presto diventare il titolare. I bianconeri non sono convinti di puntare su Wojciech Szczesny e dopo il ritiro di Gianluigi Buffon l'estate prossima andranno a prendere un altro portiere di assoluto livello. Kepa al momento ha una clausola rescissoria da appena venti milioni di euro e non è detto che la Juventus non possa pagarla interamente già nel calciomercato di gennaio.

