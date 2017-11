Calciomercato Milan/ News, Ben Yedder strizza l'occhio ai rossoneri (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei rossoneri: l'attaccante Ben Yedder strizza l'occhio ai rossoneri.

22 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Davide Calabria - La Presse

Il Milan a sorpresa si vede strizzare l'occhio dall'attaccante francese del Siviglia Ben Yedder che presto potrebbe diventare un caso di calciomercato. Il calciatore ha sottolineato su Twitter la sua speranza di avere avuto gli occhi del Milan su di lui durante la gara Siviglia-Liverpool in Champions League. Gli spagnoli sono stati in grado di recuperare un 3-0 subito nella prima mezzora grazie proprio a una sua doppietta e a una rete di Pizarro al minuto 93. In molti ricorderanno come accadde una cosa molto simile al Milan in una finale di Champions League persa ai calci di rigore proprio contro il Liverpool. La squadra rossonera di Carlo Ancelotti fu in grado di farsi recuperare tre reti dopo che era stata in vantaggio sul 3-0 nel primo tempo. Le parole di Ben Yedder fanno capire come questo giovane ragazzo abbia deciso di farsi notare dal Milan, che ci sia qualcosa di più dietro?

CALABRIA PRONTO A RINNOVARE

Davide Calabria ha trovato abbastanza spazio in questo inizio di stagione con la maglia del Milan e presto potrebbe diventare protagonista del calciomercato. Secondo quanto riportato da Milannews pare che sia tutto pronto per il rinnovo del contratto fino al 2022 con un adeguamento economico importante. Al momento l'accordo col ragazzo classe 1996 è in scadenza nel giugno del 2019, ha quindi solo un anno e mezzo di contratto con il ragazzo e rischia di attirare su di lui diversi club importanti. Il club rossonero lo ha acquistato quando aveva appena dieci anni dalla Virtus Adrense. Cresciuto nelle giovanili del Milan ha esordito in prima squadra nella stagione 2014/15, per poi trovare continuità solo nella scorsa stagione. Quest'anno ha collezionato 5 presenze in Serie A e 2 in Europa League. Staremo a vedere quando arriverà l'ufficialità del rinnovo del suo contratto che sarà prolungato quindi di tre anni.

