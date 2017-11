Calciomercato Napoli/ News, Simeone: non sapevo dell'interesse degli azzurri per Vrsaljko (Ultime notizie)

22 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Diego Pablo Simeone - La Presse

Continuano le voci che vedrebbero il Napoli nella prossima sessione di calciomercato pronto a sostituire Christian Maggio con Sime Vrsaljko. Il terzino croato dell'Atletico Madrid è nel mirino anche di Juventus e Roma che vorrebbero rinforzare la difesa sulla corsia destra. Ieri ha parlato Diego Pablo Simeone in vista della gara di oggi contro la squadra di Eusebio Di Francesco. In conferenza stampa ha sottolineato: "Non sapevo niente dell'offerta del Napoli all'agente di Sime Vrsaljko. Sta lavorando molto bene anche se non sarà a disposizione per la gara contro la Roma a causa di un infortunio. Credo che da sabato tornerà ad essere convocato per la Liga". Sime Vrsaljko è un terzino destro che può giocare anche sull'altra corsia. Inoltre conosce già il nostro campionato visto che ha giocato con la maglia di Genoa e Sassuolo. Di sicuro Vrsaljko è un calciatore di grande qualità che farebbe comodo sia a Napoli, Roma e Juventus.

JO ALTERNATIVA A INGLESE

Il Napoli acquisterà un attaccante nella sessione di calciomercato di gennaio. Questo perché l'infortunio di Arkadiusz Milik ha ridotto ai minimi termini le possibili scelte di Maurizio Sarri, costretto praticamente a schierare sempre gli stessi tre calciatori davanti. Scelte che hanno obbligato la società a tornare a fare delle riflessioni e a forzare sul Chievo Verona per velocizzare l'arrivo di Roberto Inglese acquistato in estate e lasciato in prestito alla squadra clivense. Secondo quanto riportato da Sport Tv nel mirino sarebbe finito Jo del Corinthians che ha vinto la classifica marcatori del Brasilerao con diciotto reti. Intanto il club brasiliano avrebbe messo le mani su Roger del Botafogo per sostituirlo. Jo ha già giocato in Europa con le maglie di Manchester City, Everton e Galatasaray anche se non è riuscito a sfondare, costretto quindi a tornare in Brasile per giocare con continuità. Nel suo viaggio ci sono state anche parentesi in Cina e negli Emirati Arabi.

