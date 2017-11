Calciomercato Roma/ News, Arda Turan cerca una nuova squadra (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei giallorossi: il turco Arda Turan del Barcellona cerca una nuova squadra.

22 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Arda Turan - La Presse

Il calciomercato della Roma si è già infiammato a più di un mese dalla sua apertura. Stadi fatto che c'è un nome che stuzzica la fantasia di tifosi e dirigenti, quello di Arda Turan. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo il calciatore turco ex Atletico Madrid avrebbe chiesto alla sua attuale società di aiutarlo a cercare un altro club. La sua situazione al Barcellona è quella da separato in casa tanto che per la gara di stasera contro la Juventus di Massimiliano Allegri non è stato nemmeno convocato. Arda Turan è un calciatore molto importante che farebbe al caso di Eusebio Di Francesco. I problemi fisici di Patrik Schick hanno portato la società a guardarsi intorno per provare nel calciomercato di gennaio a prendere un altro calciatore di assoluto livello che potesse completare la rosa. In un primo momento si era parlato di un ritorno di fiamma per Riyad Mahrez che era stato trattato a lungo in estate. Il nome nuovo Arda Turan però forse piace ancora di più.

PEROTTI: VOGLIO RIMANERE QUI A LUNGO

Diego Perotti è tornato protagonista con Eusebio Di Francesco che ha dimostrato di saperlo come utilizzare. E' un calciatore di altissimo livello, bravo a giocare sia da esterno di centrocampo che da ala in un tridente dove però si esprime meglio. Ieri ha parlato per la gara di stasera contro l'Atletico Madrid in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Da quando sono arrivato nella capitale mi sono sentito subito importante e questo per me è stato molto importante. Ho cercato di dare sempre il meglio delle mie possibilità. Il rinnovo sarebbe per me un premio. Vorrei restare qui ancora a lungo". La società ci sta pensando, provando a blindare un calciatore di cui si sono accorti diversi top club pronti a presentare un'offerta che a meno di situazioni irrinunciabili sarà rifiutata. La crescita di Diego Perotti, insieme a quella di Stephan El Shaarawy, ha fatto dimenticare alla Roma un calciatore molto importante come Mohamed Salah passato al Liverpool di Jurgen Klopp.

