Calciomercato Inter/ News, Ag.Martinez: c'è l'accordo con Suning (Ultime notizie)

Calciomercato Inter/ News, Ag.Martinez: c'è l'accordo con Suning

24 novembre 2017 Matteo Fantozzi

L'Inter nel calciomercato di gennaio potrebbe andare a prendere un vice-Icardi. Al momento il fatto di non avere l'impegno nelle coppe ha aiutato, ma rimane comunque la presenza di un solo attaccante centrale nella varietà di punte presenti nella rosa di Luciano Spalletti. Sembra che il nome potrebbe essere quello di Roger Martinez, calciatore colombiano del Jiangsu Suning che sarebbe quindi una soluzione low-cost. L'agente del ragazzo, Fernando Lopez, ha parlato ai microfoni di FcInterNews.it sottolineando: "Roger Martinez è una punta centrale con molta tecnica e il fiuto del gol. Ha un accordo con il Suning con cui ha un contratto fino al 2020 per andare a giocare da gennaio in Europa, ma non sappiamo ancora in quale squadra. L'Inter è una possibilità. Stiamo lavorando con il direttore Walter Sabatini ed è possibile un trasferimento temporaneo. Ha tutte le qualità per fare bene in Serie A. Non a caso fa parte della nazionale colombiana".

PIACCIONO BARELLA E JOAO PEDRO

L'Inter sabato sera sarà in casa del Cagliari e si potrebbe parlare anche di calciomercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che nel mirino dei nerazzurri siano finiti due calciatori del club sardo allenato da Diego Lopez. Si tratta dei centrocampisti offensivi Nicolò Barella e Joao Pedro, due ragazzi dotati di grande talento e che hanno però differenti caratteristiche. Entrambi sono trequartisti, ma Barella è un centrocampista che si può adattare a più ruoli e può giocare anche qualche passo più indietro. La sensazione è che nell'affare costruito col Cagliari possa rientrare il prestito di Andrea Pinamonti. Il bomber della Primavera è reduce da una doppietta in Youth League che ne conferma le grandissime qualità. Inoltre è un ragazzo che da tempo ormai si allena in prima squadra al fianco di un talento come Mauro Icardi dal quale ha iniziato a capire anche cosa vuol dire essere professionisti.

