Calciomercato Juventus/ News, frizioni Courtois-Chelsea: bianconeri alla finestra (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei bianconeri: frizioni tra Courtois e Chelsea, Beppe Marotta monitora.

24 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Thibaut Courtois - La Presse

La Juventus deve sistemare la questione erede-Buffon sul calciomercato. Il portiere numero uno della storia del calcio sembra molto vicino al suo ritiro. L'estremo difensore ha sottolineato infatti che appenderà i guantoni al chiodo a meno che i bianconeri riuscissero a vincere la Champions League. Szczesny è arrivato in estate dall'Arsenal, dove era ritornato dopo il prestito biennale alla Roma, ma al momento non ha convinto al 100%. Per questo l'estate prossima potrebbe arrivare un altro numero uno con la permanenza del polacco come alternativa. Secondo quanto riportato da Laatste Nieuws pare che la Juventus sarebbe pronta ad approfittare della situazione non chiara tra Thibaut Courtois e il Chelsea. Il calciatore avrebbe chiesto 12 milioni di euro per rinnovare il contratto in scadenza nel 2019 e se non dovesse arrivare l'ok i blues potrebbero anche decidere di lasciarlo partire. Attenzione però all'interesse anche di Real Madrid e Paris Saint German.

PERINETTI: NORMALE I BIANCONERI SIANO SU PELLEGRI E SALCEDO

Tornano a far rumore i nomi di Pietro Pellegri ed Eddie Salcedo sul calciomercato della Juventus. In estate i bianconeri erano stati tra i club interessati al binomio vincente, pronti a mettere le mani su due ragazzi di assoluto livello. Il direttore sportivo del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato ai microfoni di Radio Centro Suono sottolineando: "E' normale che i due calciatori piacciono alla Juventus e alle altre. Sono diverse le squadre che li seguono anche all'estero. La più vicina però credo sia stata l'Inter quando io non ero ancora qui. Il blocco dei movimenti da parte di Suning per i problemi derivanti dalle normative cinesi ha fermato tutto". I due ragazzi sono giovanissimi e di grandissima prospettiva. Pellegri ha già poi dimostrato il suo valore anche in Serie A, mentre Salcedo nella Primavera del Grifone ha fatto vedere di essere altrettanto bravo.

© Riproduzione Riservata.