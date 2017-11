Calciomercato Milan/ News, un André Silva di coppa allontana Kalinic (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei rossoneri: un Andrè Silva di coppa allontana Nikola Kalinic dal club.

24 novembre 2017 Matteo Fantozzi

André Silva continua a stupire in Europa League, ancora a segno ieri con una doppietta contro l'Austria Vienna. Ed è così che all'unisono il pubblico e la dirigenza pretendono il suo impiego nei titolari anche in campionato dove l'ex Porto si deve ancora sbloccare. Queste grandi prestazioni potrebbero improvvisamente accendere il calciomercato dove protagonista potrebbe tornare Nikola Kalinic. L'attaccante croato è arrivato dalla Fiorentina in estate e non ha convinto, specchio di un Milan troppo brutto per poter essere vero in campionato. Il calciatore è figlio di un'involuzione che sembra essere fuori da ogni logica. Il ragazzo infatti oltre a non segnare più sembra essere anche fuori condizione e sbaglia anche le cose più semplici. Il futuro del Milan sembra essere Andre Silva, mentre Nikola Kalinic potrebbe diventare presto una breve parentesi di un passato che in pochi ricorderanno.

LA FIORENTINA SU ANTONELLI

Luca Antonelli non trova più spazio nel Milan e nel calciomercato di gennaio potrebbe partire. Negli scorsi giorni si è parlato di Antalyaspor per lui, ma da ieri è fortissima l'indiscrezione, lanciata da Tuttosport, sulla Fiorentina. La squadra di Stefano Pioli non sembra essere soddisfatta del nuovo arrivo Cristiano Biraghi che in questa prima parte di stagione ha rimediato anche pesanti insufficienze in pagella. L'infortunio di Maxi Oliveirapoi ha tolto anche le alternative. Si parla di un'offerta da due milioni di euro da parte dei viola ai rossoneri per il calciatore in questione. Luca Antonelli è un terzino sinistro di ottima qualità, abile a giocare anche da esterno in un 3-5-2. Al Milan chiuso da Davide Calabria e Ricardo Rodriguez non trova più spazio e sarebbe sicuramente felice di andare a giocare in una squadra di ottimo livello. Tra l'altro i rapporti tra Milan e Fiorentina sono ottimi dopo l'affare Nikola Kalinic.

