Calciomercato Napoli/ News, Meunier: ho sentito dell'interesse azzurro, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli/ News, Meunier: ho sentito dell'interesse azzurro, ma...

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative degli azzurri: Thomas Meunier vuole concludere la stagione al Psg di Emery.

24 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Thomas Meunier è uno dei terzini accostati al Napoli per la sessione di calciomercato di gennaio. Dopo l'infortunio di Faouzi Ghoulam infatti sono diversi i calciatori che sono entrati nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L'obiettivo è quello di andare ad acquistare un calciatore che possa fare la differenza sulla corsia anche per il futuro, diventando per Maurizio Sarri un'arma importante per la rincorsa allo Scudetto. Il calciatore ha parlato ad AFP, sottolineando: "Ho letto della notizia di un interessamento del Napoli nei miei confronti. Di sicuro però rimarrò al Paris Saint German fino a giugno". Meunier in questa stagione ha trovato sempre meno spazio a causa dell'arrivo dalla Juventus di Dani Alves. Giocatore di grande qualità può giocare su entrambe le corsie e con lo stesso rendimento, dimostrando di essere ragazzo dalla sicura affidabilità anche dal punto di vista umano.

D'AMICO CHIUDE SU CRISCITO

Per sostituire l'infortunato Faouzi Ghoulam nel calciomercato di gennaio il Napoli sembrava aveva pensato anche a Mimmo Criscito. Il difensore dello Zenit San Pietroburgo è rimasto fuori dal giro della nazionale da un po' di tempo e si vociferava sognasse il ritorno in Italia per tornare anche a vestire l'azzurro. Il contratto poi è in scadenza a giugno e quindi sembravano aumentare le possibilità di vederlo partire già a gennaio. Ha parlato il suo procuratore Andrea D'Amico ai microfoni di CalcioNapoli24.it sottolineando: "Ipotesi Napoli? Non c'è nulla di concreto fino a questo momento. Ho avuto contatti diretti con il Napoli, ma non solo con gli azzurri. A lui piacerebbe trovare qualsiasi progetto, l'importante è che sia concreto. Ha un contratto in scadenza ed esperienza da vendere. Ho contatti con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ma non è l'unico". Di sicuro Criscito sarebbe un calciatore importante perché potrebbe giocare sia sulla corsia sinistra che al centro.

