Calciomercato Roma/ News, James Pallotta blinda Lorenzo Pellegrini (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei giallorossi: il Presidente James Pallotta blinda Lorenzo Pellegrini.

24 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Lorenzo Pellegrini - La Presse

Su Lorenzo Pellegrini si sono mosse diverse squadre importanti che sembravano pronte a muovere il calciomercato del prossimo gennaio. Si è parlato moltissimo della Juventus, ma anche di due club inglesi importanti come Arsenal e Manchester United. Squadre che sembravano pronte a offrire davvero cifre importanti per strappare il centrocampista ex Sassuolo alla squadra di Eusebio Di Francesco. James Pallotta, presidente della squadra capitolina, ha voluto però blindare il calciatore. In un'intervista a Sport Illustrated ha sottolineato: "Non sono sicuro che sarebbe tornato Lorenzo Pellegrini se non ci fosse stato il direttore Monchi. Dovremmo farlo giocare di più. Il ragazzo è un pezzo importante della Roma e lo sarà per i prossimi dieci anni". Nato e cresciuto a Roma il calciatore sembra quindi pronto a ripercorrere il tragitto già fatto in passato da Francesco Totti e Daniele De Rossi prima e Alessandro Florenzi dopo.

VRSALJKO PER LA CORSIA

La Roma sul calciomercato di gennaio potrebbe andare a prendere un terzino destro. Il brutto infortunio capitato al debutto al nuovo acquisto Rick Karsdorp ha messo in difficoltà la società. Bruno Peres, espulso mercoledì contro l'Atletico Madrid, non sembra di godere più della fiducia della società e Alessandro Florenzi sembra sprecato se schierato in difesa. E' così che nel calciomercato di gennaio si dovrebbe tornare su Sime Vrsaljko come riporta Calciomercato.com. I giallorossi avevano cercato il calciatore dell'Atletico Madrid già in passato e lo seguono con grande attenzione fin da quando giocava in Italia. Il croato infatti ha già esperienze nel nostro campionato con le maglie di Sassuolo e Genoa. Nella squadra di Diego Pablo Simeone sta trovando poco spazio al momento e presto potrebbe chiedere la cessione per non perdere il Mondiale che si giocherà in Russia e dove ci sarà la sua Croazia.

© Riproduzione Riservata.