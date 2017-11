Calciomercato Genoa/ Boatto: Pinamonti è una promessa ma non lo vedo in rossoblu (esclusiva)

Calciomercato Genoa: intervista esclusiva al procuratore Giuseppe Boatto sui prossimi movimenti e le ultime indiscrezioni di mercato in casa dei grifoni.

25 novembre 2017 INT. Giuseppe Boatto

Andrea Pinamonti con la maglia dell'Inter (LaPresse)

Nonostante un inizio di stagione difficile il Genoa è intenzionato a salvarsi e la dirigenza rossoblu è pronta a lavorare per ottenere nella prossima finestra invernale del calciomercato quei rinforzi che la rosa in mano a Davide Ballardini necessità. Tra i vari nomi che orbitano intorno al club ligure spiccano i nomi di Gabigol, e Pinamonti, ma ciò che preoccupa di più i tifosi è il futuro del capitano Mattia Perin, corteggiato dal Napoli. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Giuseppe Boatto: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Gabigol? Sinceramente non capisco a cosa servirebbe riportare Gabigol dal Benfica, dal Portogallo per farlo giocare nel Genoa. Non credo neanche che sia adatto al nostro campionato e non penso che potrebbe contribuire alla salvezza della formazione rossoblù.

Il Genoa potrebbe acquistare Pinamonti dall'Inter? E' un buon calciatore, un buon attaccante, una delle promesse del calcio italiano ma se Pinamonti non viene mai fatto giocare nell'Inter non so cosa possa servire al Genoa. Non lo vedo quindi determinante nella formazione di Ballardini.

Pellegri ancora rossoblù? Conosco Pellegri fin da quando a dodici anni giocava nelle giovanili del Genoa, e già allora si vedeva tutto il suo talento, le sue grandi doti calcistiche. Potrebbe veramente diventare uno dei più forti attaccanti italiani. Mi ha sempre ricordato l'attaccante olandese Ruud Van Nistelrooij. Non so dove finirà, mi auguro che possa fare una grande carriera

Laxalt al Napoli? No non andrà al Genoa, ha un rendimento altalenante, non è continuo. Credo proprio che il Napoli non possa acquistarlo.

Perin verso la squadra di Sarri a giugno? E' probabile che Perin possa lasciare il Genoa anche per la situazione economica, societaria del Grifone e potrebbe succedere a fine stagione. Il Napoli se puntasse a un portiere italiano al posto di Reina potrebbe acquistare proprio lui.

(Franco Vittadini)

