Calciomercato Inter/ News, Spalletti blinda Icardi (Ultime notizie)

Calciomercato Inter/ News, Spalletti blinda Icardi

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei nerazzurri: Luciano Spalletti ha ribadito l'incedibilità di Mauro Icardi.

25 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

Se ce ne fosse bisogno mister Luciano Spalletti ha ribadito l'incedibilità di Mauro Icardi. Nelle ultime ore è tornata d'attualità la voce di calciomercato che vorrebbe il Real Madrid pronto a proiettarsi sull'attaccante argentino dei nerazzurri. L'obiettivo è quello di rafforzare la squadra trovando un calciatore che sia in grado nel prossimo decennio di rimpiazzare Karim Benzema, ormai arrivato all'epilogo della sua avventura madrilena. A precisa domanda su questa situazione Spalletti ha risposto così in conferenza stampa: "Chi non vuole Mauro Icardi? Secondo me lo vogliono tutti. Sarei un eterno preoccupato. Io so che lui è davvero fortissimamente attaccato alla città di Milano e ai suoi compagni. Se chiedete a lui se resterà per sempre all'Inter lui risponderà chiedendo il perché solo per sempre. Sono molto tranquillo". Di certo però la clausola rescissoria per ora all'interno del suo contratto, ma valida solo per l'estero, passa la palla direttamente al calciatore.

ELANO ASPETTA IL RITORNO DI GABIGOL

Continua ad esserci mistero attorno al nome di Gabigol. Nell'estate del 2016 l'Inter sul calciomercato ha speso davvero molti soldi per averlo dal Santos, poi Gabigol è arrivato in Europa ed è scomparso. In nerazzurro ha giocato pochissimo, regalando un gol contro il Bologna da tre punti e poco altro. In estate è passato in prestito al Benfica dove ha trovato fino a questo momento davvero poco spazio. L'unica soluzione per rigenerarlo sembra essere quella di una cessione in prestito in Brasile, dove ritroverebbe almeno il feeling perso con il campo rettangolare verde. Il tecnico dei Peixe Elano ha sottolineato a Bola Branca: "Sarebbe bello riabbracciare Gabigol per la sua storia con questo club. E poi per me è un grande amico. Bisogna aspettare perché questo è l'anno delle elezioni, il nove dicembre arriverà un nuovo presidente. Nemmeno io so se continuerà ad essere allenatore di questa squadra". Staremo a vedere poi anche quale sarà la volontà del calciatore.

