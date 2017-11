Calciomercato Juventus/ News, Klopp punta i piedi per Emre Can (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei bianconeri: Jurgen Klopp punta i piedi per trattenere Emre Can.

25 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Emre Can - La Presse

Sembrava tutto fatto per il passaggio alla Juventus di Emre Can. Il centrocampista tedesco del Liverpool va infatti in scadenza di contratto a giugno prossimo e sono molte le squadre a cercarlo bianconeri in testa. In conferenza stampa però Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, si è fatto sentire sulla vicenda. Ha spiegato: "Vogliamo tenere Emre Can, potrebbe firmare il suo rinnovo di contratto anche a maggio. Sta a noi essere il più possibile attraenti come club". Ovviamente il Liverpool offre possibilità ben diverse di una Juventus che negli ultimi tre anni è stata per due volte finalista di Champions League. I bianconeri hanno intenzione di puntare su Emre Can per sostituire Sami Khedira che sembra essere arrivato a una parabola in discesa in bianconero. A questo punto la palla passa in mano al calciatore che dovrà decidere cosa fare del suo futuro.

RUMMENIGGE: RISCATTERANNO DOUGLAS COSTA

Sono diversi i pareri su Douglas Costa vero colpo del calciomercato dell'estate 2017 bianconera. La Juventus ha speso quaranta milioni di euro per arrivare al calciatore del Bayern Monaco, non tutti sanno però che si tratta di un prestito con diritto di riscatto già fissato a 40 milioni di euro. Della sua situazione ha parlato il dirigente dei bavaresi Karl Heinz Rummenigge che ci ha tenuto a sottolineare: "La Juventus riscatterà Douglas Costa". Dopo un inizio incerto e tanta panchina solo ora Massimiliano Allegri sta concedendo al brasiliano continuità in campo. Dal canto suo l'ex Shakhtar ha dimostrato di essere giocatore vero e dal grandissimo talento. La sua velocità può destabilizzare qualsiasi difesa anche se deve imparare ad essere più costante anche all'interno di una partita. Se si vuole trovare un difetto a Douglas Costa gli si può rimproverare di passare dai cento chilometri orari alla retromarcia un po' troppo frequentemente.

