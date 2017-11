Calciomercato Milan/ News: la Juve pressa per Romagnoli, ma non sarà ceduto (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei rossoneri: la Juventus pressa per Alessio Romagnoli, ma non sarà ceduto.

25 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Alessio Romagnoli - La Presse

La Juventus continua a pressare il Milan sul calciomercato per un suo difensore. A Massimiliano Allegri piace infatti Alessio Romagnoli che viene visto come un compagno perfetto per formare il terzetto del futuro con Daniele Rugani e Mattia Caldara. Secondo quanto riportato da MilanNews.it pare però che il club rossonero non sia intenzionato a lasciar partire il forte difensore su cui vuole costruire la squadra del futuro. Il portale ricorda anche come il Chelsea in estate sia arrivato a offrire quaranta milioni di euro su precisa indicazione di Antonio Conte, trovando però la porta chiusa e costringendo la società inglese a virare su Antonio Rudiger della Roma. Romagnoli è un calciatore di grande qualità che i rossoneri hanno acquistato dalla Roma dopo che questi era esploso in prestito con la maglia della Sampdoria. La Juventus nonostante questa resistenza farà un nuovo tentativo nella prossima sessione estiva di calciomercato.

TENTAZIONE CINA PER KAKÀ

Sembrava tutto fatto per il ritorno di Ricardo Kakà al Milan con tanto di stretta di mano e maglia celebrativa. Non era chiaro però ancora quale sarebbe stato il suo ruolo nel club rossonero che ha sempre lasciato una porta aperta per questo splendido ragazzo. Secondo gli ultimi rumors di calciomercato però ci sarebbe in piedi un'offerta dalla Cina in grado di far vacillare il brasiliano e rimandare così il suo secondo ritorno in rossonero. Secondo quanto riporta l'edizione online del Corriere dello Sport nei prossimi giorni il talento brasiliano potrebbe firmare un contratto di un anno, da giocatore, con il Guizhou Hengfeng Zhicheng. Sono tre i calciatori europei che giocano in questa squadra ma nessuno di questi merita grande rilievo. Kakà diventerebbe di certo la stella incontrastata della squadra ora guidata da Li Bing.

© Riproduzione Riservata.