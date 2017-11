Calciomercato Napoli/ News: gli azzurri vogliono Chiesa, ma il Psg... (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative degli azzurri: i campani vorrebbero Federico Chiesa, ma il Psg...

25 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Federico Chiesa - La Presse

Il grande sogno del Napoli sul calciomercato è Federico Chiesa, inutile girarci intorno. Già nella scorsa sessione estiva Aurelio De Laurentiis in persona era sceso in campo per provare a convincere la Fiorentina a cederglielo. Si era poi trovato chiusa la porta in faccia, perché la viola aveva già dovuto rinunciare a Nikola Kalinic, Federico Bernardeschi, Matias Vecino, Borja Valero e Josip Ilicic. Non era possibile a quel punto andare a cedere anche Federico Chiesa. Secondo quanto riporta Radio Rai il Napoli ci riproverà ancora una volta nel calciomercato di gennaio, conscio però del volo a Parigi del padre del calciatore. Enrico Chiesa infatti ha incontrato i dirigenti del Paris Saint German e non è da escludere che proprio i transalpini possano accelerare per aggiungere al loro reparto offensivo straordinario un altro tassello di elevata qualità. Difficile capire se l'affare andrà in porto, ma di certo il Napoli ci riproverà.

ECCO PERCHÈ SALTÒ BERARDI

Il Napoli aveva praticamente in mano Domenico Berardi nella sessione estiva di calciomercato. Sembrava tutto fatto col Sassuolo per il passaggio del talentino alla corte di Maurizio Sarri. Secondo Rai Sport però c'è stato un evento decisivo per far saltare tutto, pare infatti che sia stato il no di Duvan Zapata, poi passato alla Sampdoria, a far vacillare i neroverdi. Questi infatti volevano una contropartita importante per rinforzare il loro reparto offensivo, ma il lungo colombiano non era dello stesso avviso. Secondo quanto riportato da Il Mattino pare però che i dialoghi tra le due società non si siano mai interrotti col Napoli che avrebbe già bloccato Domenico Berardi per la prossima stagione e che potrebbe essere riaperto il discorso anche nel calciomercato di gennaio magari per affrettare il suo arrivo in Campania.

© Riproduzione Riservata.