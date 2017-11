Calciomercato Roma/ News, Zaza strizza l'occhio a Di Francesco (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei giallorossi: Simone Zaza strizza l'occhio a Eusebio Di Francesco.

25 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Emerson Palmieri - La Presse

Simone Zaza poteva diventare un eroe nazionale, non fosse stato bloccato da un infortunio proprio a poche ore da uno Svezia-Italia dove avrebbe dovuto giocare da titolare. L'attaccante lucano del Valencia vive un momento di grande forma e dopo la parentesi fatta di alti e bassi alla Juventus è volato in Liga dove ha trovato finalmente la continuità che gli serviva per fare bene. A Roma c'è un allenatore che lo stima molto come Eusebio Di Francesco che al Sassuolo ha dato il via alla sua grande esplosione. Lo stesso Simone Zaza ha strizzato l'occhio ai giallorossi, sottolineando a Tuttosport: "Di Francesco è stato il primo a farmi sentire un calciatore di Serie A. Mi ha insegnato tanto sia a livello umano che di campo". Il calciatore potrebbe essere una soluzione per dare al tecnico un vice-Dzeko.

LA JUVE TORNA SU EMERSON PALMIERI

Emerson Palmieri è pronto, ma l'infortunio patito alla fine della scorsa stagione ha frenato la sua ascesa. E' passato molto tempo dal brutto rosso nei preliminari di Champions League contro il Porto, il brasiliano infatti da quel momento ad oggi ha dimostrato di essere calciatore vero e che può fare la differenza anche ad alti livelli. Lo stop però ha costretto la Roma a puntare su un altro terzino ed Emerson ora si trova a vivere alle spalle di Aleksander Kolarov. E' per questo che il calciomercato di gennaio diventa importante anche per la Roma che potrebbe con lui fare una plusvalenza davvero importante. Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino pare che la Juventus sia tornata a bussare alla porta della Roma per il laterale, in modo da poter poi di conseguenza cedere Kwadwo Asamoah al Galatasaray. I bianconeri avevano seguito Emerson Palmieri già nella scorsa stagione.

© Riproduzione Riservata.