Calciomercato Inter/ News, Joao Cancelo già rimpiange il Valencia? (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei nerazzurri: Joao Cancelo già rimpiange il Valencia di Marcelino?

27 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Joao Cancelo non è ancora riuscito ad adattarsi al calcio italiano, senza riuscire a convincere Luciano Spalletti che sulla corsia destra ormai ha puntato su Danilo D'Ambrosio. Il tecnico di Certaldo considera il portoghese più adatto a giocare da esterno alto, considerandolo debole in fase difensiva. Il calciatore dal canto suo continua ad allenarsi sperando di avere prima o poi la sua grande occasione. Su Instagram ha però pubblicato una story legata al big match di Liga Valencia-Barcellona, schierandosi ovviamente dalla parte del suo ex club. Fino a qui niente di strano perché è chiaro che Joao Cancelo abbia ancora un grande rapporto con una squadra che lo ha lanciato ad alti livelli. E se invece avesse già nostalgia del Valencia di Marcelino? La possibilità che venga ceduto nel calciomercato di gennaio è concreta con diversi club che sarebbero pronti a fare un investimento importante. Va ricordato però che non sarebbe facile a livello pratico portare a termine la trattativa considerando che il ragazzo è arrivato in prestito dal Valencia.

CAMBIASSO LODA BORJA VALERO

Si è parlato fin troppo poco dell'acquisto da parte dell'Inter di Borja Valero. Sono stati esaltati gli acquisti sul calciomercato di Milan Skriniar e Matias Vecino, ma in pochi hanno sottolineato come lo spagnolo arrivato dalla Fiorentina abbia velocizzato la manovra della squadra meneghina. E' così che ha voluto parlare di questo l'ex nerazzurro, ora opinionista di Sky Sport, Esteban Cambiasso. Questi ha sottolineato: "Borja Valero è sempre più decisivo. Aiuta tutti anche quando sembra non stia facendo nulla". L'ex Villarreal è di certo un calciatore molto tecnico che nella squadra di Spalletti recita un ruolo da protagonista. L'ex allenatore della Roma ha deciso di schierarlo dietro le punte nel suo 4-2-3-1 con caratteristiche molto diverse dai trequartisti che fecero la fortuna della sua Roma. Simone Perrotta infatti si inseriva moltissimo, mentre Radja Nainggolan aveva un grande tiro da fuori. Borja Valero svolge un ruolo però da regista avanzato davvero di grandissimo spessore.

