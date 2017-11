Calciomercato Juventus/ News, Fabinho sfuma definitivamente? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei bianconeri: si è parlato molto di Fabinho verso Torino, ma il Psg...

27 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Fabinho - La Presse

Si è parlato molto di Fabinho in orbita Juventus sul calciomercato anche se il calciatore del Monaco è stato messo nel mirino da diverso tempo da tutti i top club europei. Secondo quanto riportato da Le10sport.com ora però i bianconeri sembrerebbero davvero tagliati fuori dalla corsa al calciatore classe 1993 brasiliano. Questo perché il Paris Saint German sembra sia in pole position per acquistarlo nella sessione di calciomercato di gennaio. Una scelta dovuta dal fatto che i troppi attaccanti a disposizione di Unai Emery hanno bisogno anche di calciatori in grado di regalare equilibrio. Fabinho è un calciatore di assoluto livello, bravo a gestire il pallone e a far ripartire l'azione. Sicuramente servirà una cifra importante per andarlo a prendere, anche per questo la Juventus sembra davvero pronta a virare su altri obiettivi di calciomercato. In cima alla lista dei desideri rimane infatti Emre Can del Liverpool che va in scadenza di contratto a giugno prossimo.

DRAXLER LASCIA IL PSG, MA LA JUVE...

Tutti ricorderanno la lunga telenovela che ha visto protagoniste la Juventus da un lato e Julian Draxler dall'altro. Il calciatore tedesco sembrava a un passo dai bianconeri che hanno poi virato su Hernanes senza trovare un accordo con il Wolfsburg sua ex squadra. Dopo essere rimasto in Germania il ragazzo si era trasferito al Paris Saint German dove però non ha mai vissuto un ruolo da protagonista. L'arrivo in estate di Kylian Mbappè e Neymar Jr al Parco dei Principi hanno ridotto ancor di più la possibilità di vederlo giocare con continuità con la maglia dei translapini. E' così che secondo il Daily Mirror che Draxler potrebbe essere ceduto nel calciomercato di gennaio. In pole position per lui ci sarebbero l'Arsenal e il Liverpool. La Juventus non sembra nemmeno interessata al calciatore anche perché quest'estate sono arrivati due calciatori importanti in quel ruolo come Douglas Costa e Federico Bernardeschi.

