Calciomercato Milan/ News, Berlusconi: Yonghong Li ha mantenuto le promesse (Ultime notizie)

27 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Silvio Berlusconi non può dimenticare la sua splendida avventura al Milan. Il Cavaliere era ieri sera a Che tempo che fa da Fabio Fazio su Rai Uno, dove si è parlato anche del calciomercato fatto in estate dalla nuova proprietà cinese. Berlusconi ha sottolineato: "Il nuovo proprietario del Milan è una persona gradevole. Ha mantenuto tutti gli accordi che avevamo. Finivest per valutare la sua proposta si è affidata ad advisor internazionali e anche a importanti studi legali. La nuova proprietà ha speso ben 250 milioni di euro nella campagna acquisti. Non posso intervenire sul perché fino a questo momento le cose non sono andate". Berlusconi di certo è ancora molto legato al Milan e cercherà di poter seguire la situazione anche se ormai da fuori. Rimarrà quindi il primo tifoso rossonero anche se ovviamente non può essere lui a risolvere una situazione di cui non fa più parte.

NESSUNA PAURA A MILANO SU BONUCCI

Non si fermano le voci di calciomercato che vorrebbero vedere Leonardo Bonucci lasciare il Milan dopo appena una stagione dal suo arrivo. L'ex difensore della Juventus negli ultimi tre anni ha solo sfiorato la vittoria della Champions League con due finali giocate e perse contro Barcellona e Real Madrid. Proprio quest'ultima società potrebbe premere sul fatto che il calciatore vuole vincere una competizione che ormai da troppo tempo insegue. Il rischio è che rimanendo al Milan quella competizione non possa giocarla nemmeno nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però pare che il club rossonero non abbia assolutamente nessun tipo di preoccupazione sulla situazione. Il capitano del Milan infatti è considerato incedibile al di là dei tanti errori che si sono visti in questa prima parte di stagione. Il Real Madrid ci proverà ancora? Sicuramente sarà importante capire anche la volontà del calciatore.

