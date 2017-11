Calciomercato Napoli/ News, Verdi: Sarri mi ha insegnato moltissimo (Ultime notizie)

27 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Simone Verdi - La Presse

Simone Verdi continua ad essere un calciatore su cui il Napoli è attento. Nella prossima sessione di calciomercato si può riaprire una trattativa che nella scorsa stagione era stata più che impostata col Bologna. I rapporti tra i due club sono ottimi fin dai tempi in cui Amadou Diawara passò proprio dai felsinei agli azzurri. Il calciatore potrebbe essere la soluzione giusta per rinforzare l'attacco anche perché l'obiettivo numero uno Federico Chiesa sembra essere definitivamente tramontato. Simone Verdi ha parlato a La Domenica Sportiva, sottolineando: "Sarri all'Empoli mi ha insegnato tantissimo, con lui ho iniziato a giocare da trequartista". Sicuramente parole che aprono alla possibilità di rincontrare quell'allenatore che tanto ha fatto per la crescita di un calciatore in grado di conquistare di recente anche una maglia della nazionale azzurra. Staremo a vedere se l'acquisto verrà concretizzato o meno.

ANTOGNONI SU CHIESA

L'obiettivo di calciomercato numero uno del Napoli è diventato da un po' di tempo Federico Chiesa. L'esterno d'attacco della Fiorentina è stato tentato dalla possibilità di approdare alla corte di Maurizio Sarri anche l'estate scorsa, prima però che la viola lo togliesse dal calciomercato dopo che aveva ceduto numerosi dei suoi gioielli. Ora il figlio d'arte, suo papà è Enrico Chiesa, sembra essere un po' più lontano. Primo perché il padre è andato a parlare col Paris Saint German, secondo perché ha rinnovato con la Fiorentina. A Premium Sport ha parlato il dirigente dei toscani Giancarlo Antognoni che ha sottolineato: "Il rinnovo di Federico Chiesa è un passo importante sia per lui che per la Fiorentina. La prerogativa è di cercare di fare un buon campionato per poi fare una squadra competitiva". Parole che sicuramente fanno capire come non sarà facile andare a prendere questo calciatore che con Stefano Pioli è diventato un titolare inamovibile.

