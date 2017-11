Calciomercato Roma/ News, Monchi: Palmieri e Schick due rinforzi in corsa! (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei giallorossi: Monchi ha parlato dei ritorni di Emerson Palmieri e Schick.

27 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

La Roma si ritrova all'improvviso a novembre due nuovi acquisti in casa. Eusebio Di Francesco finalmente infatti avrà a disposizione al 100% sia Emerson Palmieri che Patrik Schick. Il direttore sportivo Monchi l'ha fatto notare a Premium Sport: "Saranno dei grandi rinforzi per la squadra". Il brasiliano è reduce da un problema molto impegnativo al ginocchio, accusato alla fine della scorsa stagione ma che oraè un lontano ricordo. Su di lui si mormora ci sia la Juventus, ma la sensazione è che fino alla prossima sessione di calciomercato estiva non ci saranno possibilità di cessione. Schick invece era stato acquistato per una cifra davvero molto importante nell'estate scorsa. Fino a questo momento però Schick ha collezionato appena diciotto minuti in campo a causa di diversi problemi fisici. Staremo a vedere se regaleranno a Eusebio Di Francesco qualcosa di importante per continuare un percorso di crescita davvero molto interessante.

TRAMONTA LA PISTA SERI

La Roma nell'ultima sessione di calciomercato ha sondato con grande attenzione l'esterno offensivo del Nizza Jean-Michel Seri prima di concentrare tutte le sue forze su Patrik Schick poi arrivato dalla Sampdoria. La pista sembra però essere definitivamente tramontata, visto che il calciatore sarebbe molto vicino al Paris Saint German di Unai Emery. Lo stesso Seri ha parlato di questa possibilità a Le Parisien, sottolineando: "Ci sono stati dei contatti con Antero Henrique, il direttore sportivo. Non sto chiedendo di lasciare il Nizza per andare in un altro club, però potrei davvero andare via. Allora andrei in una squadra dove mi sentirei desiderato e che giochi molto bene al calcio. Il Paris Saint German ha queste caratteristiche, quindi perché no". Psg a parte la Roma non sembra più interessata alla pista in questione anche perché sembra più intenzionata ad attaccanti di peso che possano dare un cambio a Edin Dzeko.

