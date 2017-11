Calciomercato Napoli / De Notaris: sempre Perin per il dopo Reina. Insigne? potrebbe andare via (esclusiva)

Calciomercato Napoli: intervista esclusiva al procuratore Ernesto De Notaris sulle ultime indiscrezioni e i possibili movimenti di mercato in casa dei campani.

Lorenzo Insigne (LaPresse)

Il Napoli capolista è già proiettato alla prossima finestra di calciomercato invernale, con il primario obiettivo di trovare un portiere per il dopo Reina. Le ultime indiscrezioni di mercato riferiscono dell’interesse della dirigenza azzurra del numero uno dell'IfkGoteborg Dahlberg, ma Mattia Perin resta sempre nel mirino dei campani. Questo però potrebbe non essere l’unico arrivo a Napoli: rimane sempre vivo da parte del club l’interesse per Criscito e Ferrerira Carrasco. I tifosi però si chiedono che ne sarà poi di Insigne, che benchè abbia un contratto con la formazione campana fino al 2022 potrebbe anche decidere di dare via dietro a una grande offerta. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Sarà Dahlberg l'erede di Reina? Non penso che abbia il profilo giusto per prendere l'eredità di Reina. Credo che il Napoli abbia sondato il terreno per Dahlberg, ma il portiere svedese è troppo giovane, non andrebbe bene per la squadra di Sarri.

E Perin? Alla fine il Napoli potrebbe puntare proprio su di lui, dovrebbe essere Perin il prossimo portiere degli azzurri per il dopo Reina.

Arriverà Criscito dallo Zenit San Pietroburgo? Sarebbe un grande colpo di mercato e potrebbe veramente realizzarsi. Criscito conosce l'ambiente, garantisce sempre un grande rendimento, sulla fascia è molto forte. Potrebbe sostituire Ghoulam, potrebbe essere molto importante per il reparto arretrato della squadra di Sarri.

Potrebbe arrivare anche Ferreira Carrasco? Sarebbe un altro acquisto di rilievo e del resto se l'Atletico Madrid non si qualificasse per il prossimo turno di Champions il giocatore belga potrebbe veramente arrivare. Ferreira Carrasco del resto è veramente un giocatore di valore.

Insigne incedibile? No anche Insigne potrebbe andarsene, del resto il suo prossimo procuratore potrebbe essere Mino Raiola. Poi è vero che il suo contratto col Napoli scadrà nel 2022 ma se arrivasse una grande offerta, ci guadagnerebbero Insigne e lo stesso Napoli.

E Sarri? Anche lui a fine stagione potrebbe andarsene sia che il Napoli vinca lo scudetto, sia che non lo vinca. Nel primo caso Sarri raggiungerebbe un grande obiettivo, nel secondo potrebbe decidere di lasciare lo stesso con un ciclo finito in tutti e due casi. Del resto ormai Sarri ha dimostrato tutto il suo valore, potrebbe andare anche ad allenare all'estero: potrebbe arrivare al suo posto un tecnico preparato e molto bravo come Giampaolo.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.