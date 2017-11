Calciomercato Fiorentina/ Pellicani: Pezzella verrà riscattato, Astori? rinnovo vicino (esclusiva)

Calciomercato Fiorentina: intervista esclusiva al procuratore sportivo Dario Pellicani sulle prossime mosse di mercato dei gigliati. Vicino il rinnovo di Astori.

29 novembre 2017 INT. Dario Pellicani

Davide Astori (LaPresse)

Si avvicina la finestra invernale del calciomercato e la dirigenza della Fioretina, è pornta a fare sul mercato le necessarie operazioni per rinforzare la rosa di Pioli. Tra i primi affari di cui si vocifera molto vi è il riscatto di Pezzella dal Betis Siviglia, oltre che il rinnovo di Astori, tema caldissimo tra la tifoseria, preoccupata per le sorti della squadra viola. Spaventano infatti i possibili addii di Saponara e Federico Chiesa, questo corteggiato da tanti club importanti italiani e non solo. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Dario Pellicani: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

La Fiorentina pronta a riscattare Pezzella dal Betis Siviglia? Credo che alla fine la Fiorentina possa veramente riscattare Pezzella dal Betis Siviglia e sarebbe in effetti un'ottima operazione di mercato per la squadra gigliata.

Per Astori è pronto il rinnovo? Anche qui penso che alla fine Astori rimarrà alla Fiorentina. Del resto è un giocatore che in prospettiva potrebbe essere importante per la Nazionale nonostante non sia più così giovane.

Locatelli è un obiettivo viola? Non so sinceramente quanto il Milan sia veramente interessato a Locatelli. In effetti potrebbe anche andare in prestito alla squadra di Pioli già nella finestra di calciomercato invernale.

Chiesa partirà? Chiesa è un ottimo giocatore, l'avrei già convocato per le ultime partite della Nazionali. Alla fine succederà nello stesso modo di Bernardeschi e Chiesa partirà la prossima sessione di calciomercato estivo.

Che futuro per Saponara? Saponara è uno di quei giocatori incompiuti che non riesce mai a tirare fuori tutto il suo potenziale tecnico. Un po' come Berardi facendo le debite proporzioni. Credo quindi che possa rimanere in viola o andare in una squadra dello stesso livello della Fiorentina.

Come descrive la situazione in casa gigliata. E' un club importante ma che ultimamente non riesce più a ottenere grandi risultati: i Della Valle sono stufi, i tifosi sono delusi, Firenze vorrebbe di più. In realtà qualche anno fa la Fiorentina poteva fare il salto di qualità come il Napoli. Era stata in testa al campionato, aveva disputato stagioni molto belle, poi non c'è stato quel salto di qualità che avrebbe avuto molto valore. I Della Valle non hanno voluto fare quegli investimenti che sarebbero serviti a tutto questo. Quest'anno sono partiti giocatori come Vecino, Borja Valero, Kalinic, Bernardeschi. E' un campionato normale.

(Franco Vittadini)

