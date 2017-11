Calciomercato Inter/ News, Gabigol vuole tornare al Santos (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, ultime notizie sulla squadra nerazzurra: Gabigol vuole assolutamente tornare al Santos e per farlo sarebbe pronto a farsi ridurre anche l'ingaggio percepito ora.

29 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Gabigol - La Presse

L'avventura di Gabigol al Benfica sembra essere già finita. Bisogna però tornare indietro per capire bene come si è evoluta la sua avventura in Europa. Nel calciomercato dell'estate del 2016 il calciatore era stato acquistato dall'Inter per una cifra davvero importante, strappandolo alla concorrenza della Juventus che sembrava pronta a portarlo a Torino. Il calciatore nella stagione scorsa in nerazzurro ha regalato davvero poche emozioni anche perché i tre allenatori che si sono alternati sulla panchina nerazzurra non gli hanno dato fiducia. Il ragazzo è stato ceduto in estate in prestito al Benfica dove altrettanto non sta raccogliendo spazio e fiducia. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it pare che il calciatore voglia assolutamente tornare in Brasile per rilanciarsi con la maglia del suo Santos. Gabigol sarebbe anche pronto a ridursi l'ingaggio per andare a giocare da titolare.

PARLA L'AGENTE DI FORTE

L'arrivo a La Spezia di Alberto Gilardino ha messo in panchina il giovane Francesco Forte che veniva da sei mesi molto importanti vissuti in cadetteria con la maglia del Perugia. L'Inter lo visiona con grande attenzione, perché lo ha acquistato nel 2011 lasciandolo girare per farsi le ossa. Arrivato a ventiquattro deve capire cosa fare nel futuro. Il suo agente, Vincenzo Rispoli, ha parlato ai microfoni di FcInterNews.it, sottolineando: "A gennaio Francesco Forte non si muove, è contento a La Spezia. C'è un diritto di riscatto, ma l'Inter si è riservato il controriscatto perché crede davvero molto in lui. Ausilio e anche Samaden hanno sempre avuto stima di questo giovane ragazzo. Il direttore in particolare è un suo estimatore. Ora è bene parlare del presente però per lasciarlo lavorare serenamente e permettergli di continuare a fare bene". Potrebbe in futuro diventare il vice Icardi, anche se come dice Rispoli ora deve pensare solo al campo.

