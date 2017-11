Calciomercato Juventus/ News, Allegri torna al Milan? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie sulla squadra bianconera: il Milan torna a pensare a Massimiliano Allegri per la prossima stagione, il tecnico però ha un contratto.

29 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri - La Presse

La Juventus a sorpresa vede il Milan tornare su quello che è stato il suo vecchio tecnico, Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da La Stampa pare che i rossoneri abbiano fatto un sondaggio per capire la disponibilità di quello che è stato il tecnico sulla loro panchina dal 2010 al 2014. Massimiliano Allegri ha un contratto con la Juventus fino al 2019, ma è chiaro che molto dipenderà dai risultati di quest'anno se l'avventura in bianconero continuerà o meno. A Torino da una parte c'è la voglia di godersi un tecnico che ha regalato due finali di Champions League negli ultimi tre anni, ma dall'altro anche la paura che quest'anno il ciclo possa dirsi terminato. Se la Juve non dovesse vincere Allegri potrebbe andare anche via, difficile però pensare che accetterebbe di tornare là dove è stato cacciato via senza molta riconoscenza. C'è però da dire che la società è cambiata e il Milan ora è tutta un'altra realtà che potrebbe anche intrigare Allegri.

FOLLIA SCHALKE PER GORETZKA

Lo Schalke 04 potrebbe decidere di fare una follia per provare a trattenere Leon Goretzka. Il calciatore è in scadenza di contratto e seguito oltre che dalla Juventus anche da Barcellona e Bayern su tutte. Goretzka è considerato il nuovo fenomeno della nazionale Campione del Mondo e nei prossimi anni potrà solo che migliorare. Secondo la BILD il club tedesco sarebbe però pronto a offrire dieci milioni di euro l'anno al centrocampista per trattenerlo almeno un altro anno. Cifra che la Juventus difficilmente potrebbe investire per un calciatore che non viene al momento considerato fondamentale per la ricostruzione del centrocampo già ben avviata con l'affare Emre Can in ballo. Sì, perchè l'altro tedesco che gioca nel Liverpool è anche lui in scadenza e i rumors di calciomercato lo spingono sempre di più giorno dopo giorno verso Torino. Uno dei due arriverà alla corte di Massimiliano Allegri per sostituire probabilmente un altro teutonico, quel Sami Khedira che a fine stagione potrebbe volare in Mls League.

