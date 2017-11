Calciomercato Lazio/ Boatto: Luis Alberto? non partirà, mentre Felipe Anderson…(esclusiva)

Calciomercato Lazio: intervista esclusiva al procuratore Giuseppe Boatto sui prossimi colpi di mercato e le ultime indiscrezioni in casa dei Biancocelesti.

29 novembre 2017 INT. Giuseppe Boatto

Felipe Anderson in maglia della Lazio (LaPresse)

Si avvicina a grandi passi la finestra invernale del calciomercato e la Lazio è desiderosa di rinforzarsi nel reparto arretrato con l'innesto di qualche difensore di valore. Tra i nomi vagliati a questo scopo dalla dirigenza biancoceleste spicca ovviamente quello di Caceres dell’Hellas Verona oltre che di Badelj dalla Fiorentina. A preoccupare i fan della Lazio però sono i possibili addii e nello specifico quelli di Luis Alberto e Felipe Anderson. Per approfondire il mercato biancoceleste abbiamo sentito il procuratore Giuseppe Boatto: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Potrebbe arrivare Caceres dall'Hellas? Non è una cosa impossibile, l'Hellas infatti farebbe un buon affare di mercato. La Lazio rinforzerebbe il suo reparto arretrato con un difensore come Caceres di notevole esperienza e valore.

Badelj potrebbe arrivare dalla Fiorentina? Non so se la Fiorentina voglia privarsi di un giocatore di così grande valore e lasciarlo partire, lasciarlo andare alla Lazio.

Magari Cataldi potrebbe andare alla viola? Cataldi è un buon giocatore, ma è giovane, non credo che possa andare bene per la Fiorentina, che possa essere maturo per una formazione così importante.

Luis Alberto potrebbe andare al Siviglia? La Lazio non dovrebbe privarsi di un calciatore molto forte come Luis Alberto, che finora ha fatto ottime cose. Luis Alberto non dovrebbe andare al Siviglia.

Felipe Anderson non partirà? Felipe Anderson ha fatto un'involuzione tattica, di certo il suo rendimento non è più quello delle stagioni passate. Dovrebbe essere inserito in un progetto importante per sfruttare fino in fondo le sue qualità tecniche.

(Franco Vittadini)

