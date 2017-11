Calciomercato Milan/ News, Lucas Moura idea per gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie sulla squadra meneghina: il Paris Saint German sembra pronto a cedere l'esterno brasiliano Lucas Moura. Idea per gennaio che diventa interessante.

29 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Lucas Moura - La Presse

Il Milan nella sessione di calciomercato di gennaio potrebbe anche pensare di andare a prendere un calciatore importante dopo l'esonero di Vincenzo Montella che ha aperto nuove strade per i rossoneri. Secondo quanto riportato da UOL Esporte pare che il Paris Saint German abbia deciso di cedere il brasiliano Lucas Moura. Unai Emery avrebbe informato il calciatore del poco spazio a lui concesso visti anche gli arrivi di Neymar Jr e Kylian Mbappe senza scordarsi che nel suo ruolo ci sono anche gli altri scontenti Angel Di Maria, Julian Draxler e Javier Pastore. Secondo quanto riportato dal portale pare che sul brasiliano ci sia il forte interesse sia dell'Inter che del Milan. Se in passato i nerazzurri hanno seguito a lungo il calciatore invece i rossoneri non hanno mai pensato di andare a prendere questo che ora diventa una possibilità interessante. Lucas Moura è un calciatore tecnico e molto rapido, dotato di scatto e grande intelligenza nel giocare il pallone. In Italia farebbe la differenza.

ARSENAL SU JANKTO

Da molto tempo il Milan sta monitorando sul calciomercato il centrocampista Jakub Jankto che dalla scorsa stagione si sta imponendo con la maglia dell'Udinese. Sul ragazzo c'è anche la Juventus che ha dei rapporti molto importanti con i friulani proprietari del cartellino. Non ci sono però solo le due squadre italiane sul calciatore perché secondo TuttoJuve pare che il centrocampista sia finito nel mirino dell'Arsenal. I Gunners, in Inghilterra ne sono certi, sarebbero diventati la squadra in pole position. Jankto è un centrocampista tecnico e dotato di inserirsi partendo da dietro, segnando anche diversi gol importanti. Il Milan non molla perché comunque considera il ceco in grado di fare la differenza in futuro. Dal canto suo anche la Juventus continua a monitorarlo e sembra pronto ad affondare il colpo per andarlo ad acquistare.

© Riproduzione Riservata.