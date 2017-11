Calciomercato Napoli/ News, Giuntoli punta il danese Dahlberg per la porta (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime sulla squadra partenopea: il direttore sportivo Cristiano Giuntoli punta sul portiere danese classe 1999 Dahlberg di proprietà del Goteborg. Vale 4 milioni.

29 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli - La Presse

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli continua a lavorare sul calciomercato dei giovani, pronto a piazzare colpi importanti anche in vista del futuro. Secondo quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato della squadra di Sky Sport, pare che nel mirino sia finito il portiere classe 1999 del Goteborg, Dahlberg. La settimana scorsa era presente a Napoli il suo agente, per la gara contro lo Shakhtar che ha visto la squadra di Maurizio Sarri rientrare in corsa per gli ottavi di finale di Champions League. Questi ha avuto un colloquio proprio con il ds azzurro che ha sondato il terreno. L'estremo difensore vale attorno ai quattro milioni di euro e potrebbe essere un ottimo investimento per il futuro. Al momento non può considerarsi un ragazzo così giovane l'erede di Pepe Reina, ma potrebbe essere acquistato per essere girato in prestito a un club magari del campionato cadetto. Il Napoli rimane dunque attento sul calciomercato anche dei giovani.

LA SPAL VUOLE CONTINI

Nikita Contini è un portiere classe 1996 di proprietà del Napoli, quest'anno in prestito al Pontedera. Il ragazzo sta facendo molto bene, giocando titolare, in quella che sa potrebbe essere la sua ultima grande occasione. Ormai non più giovanissimo infatti il ragazzo ha bisogno di trovare una squadra che punti su di lui. Visti i continui problemi di Alex Meret pare che la Spal ci stia pensando come riporta TuttoMercatoWeb. Il club emiliano infatti lo monitora e vorrebbe portarlo in Serie A in prestito nel calciomercato di gennaio. Un'occasione che il giovane ucraino non può di certo perdere e che deve coltivare se vuole vedere esplodere la sua carriera. Alla Spal poi Contini ha già giocato nella stagione 2015/16 nella quale è sceso in campo per otto volte. La squadra azzurra lo tiene in grande considerazione per il futuro anche se gli anni passano e le occasioni se non prese diventeranno sempre di meno.

© Riproduzione Riservata.