Calciomercato Roma/ Bevacqua: Vidal e Darmian?Colpi difficili ma...(esclusiva)

Calciomercato Roma: intervista esclusiva al procuratore Cataldo Bevacqua sui prossimi movimenti e le ultime indiscrezioni di mercato in casa dei giallorossi.

29 novembre 2017 INT. Cataldo Bevacqua

Dopo un inizio di stagione davvero brillante la Roma pensa in grande e vorrebbe quindi rinforzarsi con acquisti di rilievo nella prossima finestra di calciomercato invernale. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un forte interessamento da parte della dirigenza giallorosso verso i profili di Aleix Vidal e Matteo Darmian: indubbiamente due grandi colpi che arricchirebbero non poco la rosa di Di Francesco. La Roma però sta anche controllando le offerte che stanno piovendo per alcuni suoi giocatori come Emerson e Nianggolan. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Cataldo Bevacqua: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Aleix Vidal prossimo l'arrivo? E' un giocatore che piace a Di Francesco, bisognerà vedere però se il Barcellona sia disposto a cederlo, se si potrà arrivare a un accordo tra i due club

Darmian arriverà alla fine? Vale un po' lo stesso discorso per Vidal e questa trattativa dovrebbe essere letta nello stesso modo.

Under punto fermo della Roma? Un giocatore di vent'anni come quello turco che gioca all'Olimpico e fa molto bene non può che essere giudicato bene. La Roma poi tra l'altro sta disputando finora un'ottima stagione, conferma di un grande rendimento dei suoi giocatori.

Emerson Palmieri pronto all'addio, Liverpool e Juventus potrebbero offrire cifre molto grandi per averlo. Emerson Palmieri è un calciatore brasiliano naturalizzato italiano ha così la doppia cittadinanza. Vedremo se Juventus e Liverpool saranno veramente pronte a offrire cifre molto alte per averlo: da capire poi che cosa farà la Roma con la possibilità di ricevere molti soldi per la sua cessione!

Nainggolan incedibile? Ormai come abbiamo visto nel caso di Neymar non c'è più nessun giocatore incedibile.

Cosa pensa del mercato invernale. E’ un mercato per così dire di riparazione, in cui di solito non ci sono molti colpi di mercato. Magari proprio all'ultimo giorno ci può essere quello più importante.

