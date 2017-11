Calciomercato Roma/ News, si riapre la pista Berardi (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime sulla squadra di Eusebio Di Francesco: il tecnico non molla il suo ex pupillo al Sassuolo Domenico Berardi. Il nome torna caldo per il club capitolino.

29 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Domenico Berardi - La Presse

Torna calda la pista Domenico Berardi per la Roma. Secondo quanto riportato dalla versione online de La Repubblica pare infatti che il direttore sportivo Monchi sia in contatto con il Sassuolo pronto a presentare una nuova offerta. Al momento sono in corso solo dei colloqui tra le parti, ma per il calciomercato di gennaio il discorso potrebbe anche essere approfondito. Domenico Berardi è un pupillo del tecnico della Roma Eusebio Di Francesco che fino l'anno scorso era il suo allenatore e gli aveva dato massima fiducia in un Sassuolo vincente e anche in grado di andare a fare bella figura in Europa League. Quest'anno con l'avvento di Cristian Bucchi qualcosa si è rotto e il calciatore non è riuscito a ripetere le belle prestazioni che lo avevano portato ad essere accostato a squadre blasonate come Juventus e Napoli oltre ovviamente alla Roma. Che siano proprio i giallorossi la sua salvezza?

SIMEONE SU VRSALJKO

L'infortunio di Rick Karsdorp unito alle scarse prestazioni di Bruno Peres sembrano obbligare la Roma a tornare sul calciomercato a gennaio per andare a prendere un terzino destro di sicura affidabilità. Il nome fatto con più insistenza negli ultimi giorni è quello di Sime Vrsaljko dell'Atletico Madrid. Il croato conosce bene il nostro campionato, visto che ha giocato già con le maglie di Sassuolo e Genoa, inoltre nei colchoneros non trova praticamente mai spazio. Il suo allenatore Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa sottolineando: "Il ragazzo non mi ha chiesto mai di essere ceduto". Eusebio Di Francesco lo conosce alla perfezione Vrsaljko dato che lo ha già allenato proprio al Sassuolo e il calciatore sarebbe molto felice di tornare in Italia. Anche perché a differenza dell'Italia la Croazia giocherà al Mondiale e facendo panchina a Madrid non vorrebbe perdere l'occasione di parteciparvi.

