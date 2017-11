Calciomercato Inter/ News, ag.Skriniar: Milan al Barcellona? Impossibile (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: il Barcellona pensa a Milan Skriniar, l'agente lo blinda.

03 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Milan Skriniar - La Presse

In pochi si sarebbero aspettati che l'acquisto di calciomercato più azzeccato dell'Inter si sarebbe rivelato Milan Skriniar. Il difensore, arrivato dalla Sampdoria, ha giocato praticamente sempre, formando con Joao Miranda una delle coppie centrali più forti della nostra Serie A. Nelle ultime ore si è parlato della possibilità di vedere il Barcellona piombare su di lui nel prossimo calciomercato di gennaio. Di questo ha parlato il suo agente, Karol Csonto, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport nella sua versione online. Ha così sottolineato: "Non può accadere che Milan Skriniar vada al Barcellona. E' impossibile pensare che possa cambiare squadra. Siamo felicissimi del suo impatto con la maglia dell'Inter. Il merito è anche di mister Marco Giampaolo che a Genova ha lavorato molto su di lui, soprattutto dal punto di vista tattico. Con Luciano Spalletti poi si è creato un rapporto splendido".

PINAMONTI NON SI MUOVE

In casa Inter si coccolano uno dei talenti più limpidi che la Primavera abbia tirato fuori negli ultimi anni, Andrea Pinamonti. Secondo quanto riporta FcInterNews il progetto costruito attorno al giovane attaccante è stato perfettamente rispettato e difficilmente questi partirà nella sessione di calciomercato di gennaio. Il ragazzo sta giocando molto bene con la Primavera di Stefano Vecchi, tanto che ha siglato addirittura 4 reti in 3 partite di Youth League. In più sta crescendo anche perché si allena praticamente sempre con la prima squadra di Luciano Spalletti, insieme ai big da cui può imparare sia tecnicamente che crescere a livello di personalità e carisma. Su di lui si sarebbero affievolite anche le voci che lo avrebbero voluto vicino a Hellas Verona e Parma per la sessione di calciomercato di gennaio. L'idea è che possa rimanere ancora in nerazzurro anche perché Luciano Spalletti non ha un vero e proprio vice-Mauro Icardi in rosa.

