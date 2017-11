Calciomercato Juventus/ News, Conte torna a bussare per Alex Sandro (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club bianconero: Antonio Conte torna a bussare per Alex Sandro.

03 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Alex Sandro - La Presse

Nel calciomercato della scorsa estate il Chelsea ha provato in tutti i modi ad arrivare ad Alex Sandro della Juventus. I bianconeri però hanno respinto offerte molto importanti blindando di fatto il calciatore brasiliano. Secondo quanto riportato dal Mirror pare che in estate Antonio Conte abbia dato mandato al suo club per riprovare l'assalto al calciatore ex Porto. La Juventus al momento sembra irremovibile sull'ipotesi di una cessione anche se il calciatore potrebbe essere tentato da un'esperienza in Premier League dove potrebbe guadagnare di sicuro molto di più di quanto prende a Torino. Alex Sandro è un calciatore tecnico e di grande talento che nelle ultime stagioni ha dimostrato di vivere una crescita costante. Giocatore dotato di grande qualità è stato a lungo anche nel mirino di Pep Guardiola prima che il Manchester City puntasse su Mendy ora infortunato.

CECCARINI SU DYBALA

Il momento di Paulo Dybala alla Juventus non è positivo. Il nuovo numero 10 di Massimiliano Allegri era partito fortissimo, ma nell'ultimo mese ha trovato qualche difficoltà nell'imporsi tecnicamente e tatticamente. La sua rabbia poi dopo le sostituzioni non sono piaciute al tecnico Massimiliano Allegri e alla società che vogliono fargli capire come ci si comporta quando si veste la maglia della Juventus. E' così che le sirene di calciomercato si riaccendono all'improvviso. Ne ha parlato l'esperto di Premium Sport Niccolò Ceccarini che ha parlato a TMW Radio, esprimendo le sue idee. Il giornalista ha sottolineato: "E' chiaro che i club più importanti e ricchi d'Europa si rifaranno vivi per Paulo Dybala. Per la Juventus il calciatore però non è sul calciomercato e il ragazzo vuole restare in bianconero". Chissà però che queste frizioni di questo periodo non possano portare a un cambiamento di tendenza e a una nuova possibile prospettiva sul calciomercato.

