Calciomercato Milan/ News, tramonta l'idea de Vrij (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: de Vrij della Lazio diventa sempre più difficile.

03 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Stefan de Vrij - La Presse

Il Milan sembra aver deciso di mollare la pista Stefan de Vrij, secondo quanto riportato da Calciomercato.com. Il calciatore olandese della Lazio infatti è lontano dalle idee per la prossima stagione dei rossoneri che stanno vagliando importanti alternative sul calciomercato. Questo anche perché i biancocelesti stanno provando a blindare il calciatore e lo lasceranno partire solo per una cifra davvero importante. Claudio Lotito ha capito bene che sono diversi i club importanti in giro per l'Europa pronti a presentare un'offerta davvero importante per il calciatore. In Italia la Juventus lo monitora con grande attenzione, ma soprattutto in Premier League sembrano pronti all'affondo. Va però ricordato che il calciatore al momento è ancora in scadenza di contratto al giugno del 2018 e per questo la Lazio potrebbe finire in secondo piano qualora il calciatore non dovesse accettare la prossima offerta di rinnovo. La Lazio potrebbe anche decidere di farlo rinnovare per poi cederlo e il calciatore, riconoscente per questi anni in biancoceleste, sarebbe tentato da accettare.

CLAUSOLA RESCISSORIA IMPOSSIBILE PER UPAMECANO

Da diverso tempo il Milan è sulle tracce del difensore del Red Bull Lipsia, Dayot Upamecano. C'è chi più volte ha sottolineato la possibilità di vedere i rossoneri pronti a sferrare l'attacco alla ricerca di un calciatore giovane e di grande qualità. Secondo quanto riportato dalla Bild pare però che il calciatore abbia una clausola rescissoria impossibile da circa cento milioni di euro. Upamecano è nato ad Evreux il 27 ottobre del 1998 ed è cresciuto nella primavera del Valenciennes. Acquistato nell'estate del 2015 dal Salisburgo in estate si è trasferito proprio in Germania al Red Bull Lipsia. A 19 anni viene considerato uno dei potenziali eredi di Lilian Thuram per la nazionale francese ed è uno dei migliori talenti, insieme a Umtiti, che la Francia abbia tirato fuori negli ultimi anni per il reparto arretrato. staremo a vedere se il Milan potrà arrivarci con un'offerta importante che però non si dovrebbe avvicinare nemmeno alla metà della clausola rescissoria.

© Riproduzione Riservata.