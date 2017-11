Calciomercato Roma/ News, i giallorossi insistono per José Gimenez (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: a gennaio può arrivare José Gimenez dall'Atletico Madrid.

03 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Stephan El Shaarawy - La Presse

La Roma continua a monitorare con grande attenzione José Gimenez dell'Atletico Madrid. A riportare la notizia è As che sottolinea come il club giallorosso, insieme a Inter e Juventus, sia sulle tracce di questo forte difensore centrale. Va ricordato che il calciatore 22enne ha trovato pochissimo spazio fino a questo momento in stagione anche perché il suo contratto in scadenza a giugno non è stato ancora rinnovato. I giallorossi potrebbero provare l'assalto già nel calciomercato di gennaio per anticipare la folta concorrenza che si scatenerà per andare a prenderlo a parametro zero. Tra gli altri infatti sul roccioso difensore sudamericano ci sono anche Arsenal, Manchester City, Manchester United e Bayern Monaco. Nato a Canelones il 20 gennaio del 1995 è stato portato in Europa da Diego Pablo Simeone nell'estate del 2013 prelevato dal Danubio. Chi lo acquista sicuramente fa un colpo davvero molto importante anche in prospettiva futura.

EL SHAARAWY RINNOVA CON LA ROMA

Stephan El Shaarawy sta vivendo un momento di grande forma con la maglia della Roma, reduce da una doppietta nella gara di martedì scorso contro il Chelsea. E' così che si parla per lui di un possibile rinnovo di contratto. Il calciatore, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ha un contratto in scadenza fino al 2020 e potrebbe molto presto incontrare la dirigenza per parlare del suo futuro. Secondo il portale in questione pare che la dirigenza abbia contattato proprio l'entourage del calciatore per proporgli anche un aumento dell'ingaggio. El Shaarawy con Eusebio Di Francesco sta vivendo un momento di grande forma, pronto a dimostrare di essere un calciatore di assoluto livello che può dire la sua anche in campo europeo. Il ragazzo era esploso con la maglia del Milan quando era ancora molto giovane. Una grande involuzione l'aveva portato a sparire dalla circolazione anche per i tanti infortuni subiti soprattutto a livello muscolare.

