Calciomercato Inter/ News, ag.Skriniar: i nerazzurri non lo cedono, vale più di 50 milioni (Ultime notizie)

30 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Milan Skriniar - La Presse

Milan Skriniar è una delle grandi sorprese del campionato di Serie A 2017/18. Il difensore centrale è arrivato all'Inter nell'ultima sessione di calciomercato andando a rivoluzionare un reparto che nella scorsa stagione ha fatto davvero molta fatica. E' così che in molti si sono accorti di lui, con continue voci di calciomercato che potrebbero vedere proposte all'Inter anche offerte davvero molto importanti. I nerazzurri l'hanno pagato 15 milioni di euro più Gianluca Caprari e potrebbero ricavarne una plusvalenza davvero importante. Il suo agente, Karol Csonto, ha però svelato alcuni particolari interessanti. In un'intervista a SME.sk ha sottolineato: "Luciano Spalletti dice che tutti lo vorranno? In questi momenti è uno dei migliori difensori in Europa tra i 22 e i 24 anni. IN estate ha firmato un contratto di cinque anni con l'Inter e nessuno pensa di potersene privare. Può capitare che qualcuno offra talmente tanti soldi da obbligare la società a pensarci. Non voglio speculare sul fatto che possa essere da cinquanta o settanta milioni, ma Milan sta facendo molto bene".

AG.BROZOVIC: PER L'INTER HA DETTO NO A MOLTI

Marcelo Brozovic avrà una grande opportunità nella prossima partita dell'Inter contro il Chievo Verona. Luciano Spalletti non avrà a disposizione Roberto Gagliardini che è stato squalificato dal giudice sportivo e quindi lo dovrebbe lanciare in mezzo al campo. Il suo agente Miroslav Bicanic ha parlato a FcInterNews sottolineando alcune parole molto importanti sul futuro del calciatore che viene di continuo preso di mira dai rumors del calciomercato. L'agente ha sottolineato: "Ogni tencico decide come considerare e approcciarsi con i suoi giocatori. Marcelo Brozovic merita grande attenzione perché è un vero top player. E' un ragazzo emotivo e anche in nazionale è tra i top. Devo dire che ha anche seguito una preparazione individuale quest'anno. Ha scelto di restare all'Inter nonostante in molti lo cercassero perché ha rispetto per il club e per le sue scelte". Giocatore tecnico e di assoluto livello può fare la differenza in qualsiasi momento grazie alla sua grande qualità.

