Calciomercato Juventus/ News: piace Cristante, vale 25 milioni (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, ultime notizie sui bianconeri: la società sta valutando con attenzione la crescita di Bryan Cristante. L'Atalanta per liberarlo vuole venticinque milioni di euro.

30 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Bryan Cristante - La Presse

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato per costruire un centrocampo di assoluto livello. In rosa c'è un mix tra esperienza e giovani talenti che da vita a uno dei reparti più forti in Europa. I bianconeri però non sono mai sazi e come sottolinea il Corriere di Bergamo pare che siano attenti a Bryan Cristante. Il centrocampista classe 1995 vale venticinque milioni di euro, che garantirebbero all'Atalanta una grande plusvalenza visto che il calciatore sarà riscattato dal Benfica a giugno per quattro milioni. Cresciuto nella Primavera del Milan il ragazzo è stato ceduto al Benfica nell'estate del 2014, quando aveva appena diciannove anni, per quattro milioni di euro. In Portogallo il ragazzo non è riuscito a esprimersi ai suoi livelli per poi andare a giocare in prestito a Palermo e Pescara prima di ritrovarsi con la maglia della Dea. Tanto che queste prestazioni gli sono valse anche una chiamata in nazionale.

IL CHELSEA SI FIONDA SU ALEX SANDRO

Il Chelsea torna su Alex Sandro dopo che nel calciomercato della scorsa estate ha provato in tutti i modi a convincere la Juventus a cedere il brasiliano. I bianconeri hanno alzato un muro, ma le prestazioni scarse di questo inizio di stagione potrebbero portare il club a fare una nuova valutazione. Secondo quanto riportato dal Daily Express pare che i Blues allenati da Antonio Conte potrebbero essere protagonisti del calciomercato di riparazione. Questo perché sarebbero pronti a cedere il brasiliano David Luiz per poi offrire alla Juventus addirittura sessantacinque milioni di euro. Alex Sandro è stato acquistato dalla Juventus due stagioni fa dal Porto per una cifra vicina ai ventisei milioni di euro. Un'affare importante anche perché il ragazzo era in scadenza di contratto l'anno successivo. Staremo a vedere se stavolta Conte riuscirà a convincere il suo vecchio ad Beppe Marotta.

