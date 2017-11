Calciomercato Milan/ News, rossoneri in Belgio per Dendoncker e Onyekuru (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, ultime notizie della squadra rossonera: gli scout dei meneghini sono volati in Belgio, a Bruxelles, per visionare da vicino Henry Onyekuru e Leander Dendoncker.

30 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Gerard Deulofeu - La Presse

Il Milan continua a sondare il calciomercato dei giovani, alla ricerca di calciatori che considerati talentuosi possano diventare dei veri e propri top player. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb scout rossoneri erano a Bruxelles per seguire da vicino due calciatori dell'Anderlecht. Si tratta di Leander Dendoncker e Henry Onyekuru. Il primo è un centrocampista classe 1995 che gioca davanti alla difesa. Cresciuto nelle giovanili della squadra belga ha già conquistato due maglie nella nazionale del suo paese. Viene considerato un calciatore di grande spessore per il futuro perché abbina a una discreta tecnica anche una fisicità importante. Il nigeriano invece è un attaccante classe 1997 che nonostante la giovanissima età ha giocato già con la maglia della sua nazionale. Pescato dall'Everton l'estate scorsa è stato ceduto in prestito proprio all'Anderlecht. E' un giocatore rapido che di solito parte come ala sinistra, ma può anche muoversi sull'altra corsia esterna.

A GENNAIO NIENTE DEULOFEU

Il Barcellona avrebbe deciso di cedere nel calciomercato di gennaio l'attaccante spagnolo Gerard Deulofeu. Questi era tornato in blaugrana in estate dopo sei mesi strepitosi in prestito al Milan. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo Ernesto Valverde non sarebbe molto felice delle sue prestazioni e avrebbe fatto sapere alla società che non rientra nei suoi piani per il futuro. L'esonero di Vincenzo Montella però pare aver ridimensionato l'interesse del Milan, visto che Gennaro Ivan Gattuso adotta uno stile di gioco dove non è previsto il tridente e la possibilità di far giocare due ali larghe. Al momento i rossoneri sarebbero totalmente usciti dalla schiera di club che sembravano pronti a mettersi sulle sue tracce già nel calciomercato di gennaio. Deulofeu dal conto suo sarebbe invece molto felice di tornare in Italia dove si è trovato per sei mesi davvero bene.

