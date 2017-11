Calciomercato Napoli/ News, Tonelli sarà ceduto a gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, ultime notizie del club azzurro: Lorenzo Tonelli sarà ceduto a gennaio. Il centrale è tra gli otto difensori presenti nell'organico che non è stato mai utilizzato.

30 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Lorenzo Tonelli - La Presse

Nel calciomercato di gennaio il Napoli potrebbe decidere di cedere diversi calciatori oltre a puntare talenti per rinforzare la squadra a disposizione di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport pare che Lorenzo Tonelli sia praticamente già d'accordo per partire. In difesa infatti è l'unico calciatore che Maurizio Sarri non ha mai utilizzato fino a questo momento. Il centrale classe 1990 è arrivato al Napoli nell'estate del 2016 collezionando in un anno e mezzo appena tre presenze, segnando addirittura due reti. Giocatore di grande fisicità e tecnica all'Empoli era esploso proprio sotto la guida di Maurizio Sarri. Tonelli al momento è chiuso non solo dai titolari Kalidou Koulibaly e Raul Albiol, ma anche dalle loro alternative Vlad Chiriches e Nikola Maksimovic. Anche quest'ultimo non è particolarmente felice del suo arrivo a Napoli, pagato moltissimo ha giocato in diciotto mesi nove volte.

CHIRICHES BLOCCATO DA SARRI

Quando sono arrivati una stagione dopo l'altra Lorenzo Tonelli e Nikola Maksimovic al Napoli nessuno si sarebbe aspettato che il calciatore più utilizzato dopo i titolari al centro della difesa sarebbe stato Vlad Chiriches. Il difensore rumeno infatti è la prima alternativa a Kalidou Koulibaly e Raul Albiol secondo Maurizio Sarri che gli ha dato anche in questa stagione grande fiducia. Secondo quanto riportato da TuttoNapoli.net sarebbe stato proprio il tecnico campano ad opporsi alla sua cessione in estate con diversi club inglesi. Proprio dalla Premier League il centrale era stato acquistato, visto che col Tottenham aveva ottenuto risultati molto interessanti. Contro la Juventus però i titolari saranno il francese e lo spagnolo, col rumeno che si accomoderà in panchina pronto ad essere il primo ad entrare nel caso ci fosse qualche problema.

