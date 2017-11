Calciomercato Roma/ News, Manolas rinnova ed Emerson dice no alla Juve (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, ultime notizie dei giallorossi: Kostas Manolas è pronto al rinnovo col club capitolino. Secondo Sky Sport l'annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni.

30 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Kostas Manolas - La Presse

Kostas Manolas è tornato a fare davvero molto bene con Eusebio Di Francesco, dopo che nell'ultima stagione aveva accusato qualche problema. Tanto che in molti avevano fatto il suo nome sul calciomercato con la possibilità di vederlo partire. In estate era stato a un passo dallo Zenit San Pietroburgo col quale era stato completato un'affare che prevedeva il passaggio in Russia del difensore greco insieme a Leandro Paredes. Alla fine solo il centrocampista è partito con Manolas che è rimasto a Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che il calciatore sia pronto a firmare un rinnovo di contratto con la Roma. L'annuncio ufficiale sarà comunicato nei prossimi giorni. Dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato si era parlato per lui di un futuro alla Juventus, magari a iniziare dalla prossima stagione. Proprio i bianconeri avevano puntato il difensore centrale prima dell'affondo della Roma brava ad anticipare tutti e a trovare l'accordo con l'Olympiakos.

EMERSON PALMIERI SNOBBA LA JUVENTUS

Emerson Palmieri è tornato da un brutto infortunio e ora è pronto per scendere nuovamente in campo. Eusebio Di Francesco si trova così con a disposizione un calciatore di assoluto livello che però partirà dalla panchina per l'arrivo sul calciomercato di Aleksander Kolarov. Proprio per la presenza dell'ex calciatore del Manchester City in molti sono tornati a parlare della Juventus per lui, visto che i bianconeri lo avevano messo nel mirino proprio prima del suo brutto infortunio. Il calciatore brasiliano ha parlato a Sky Sport, sottolineando la sua volontà di rimanere in giallorosso e snobbando di fatto i bianconeri: "Le attenzioni di altri club fanno piacere, ma ho un contrato con la Roma. Sono molto contento di essere qui e voglio rimanere in giallorosso". Staremo a vedere se Di Francesco lo farà giocare, perché il terzino ex Palermo potrebbe anche cambiare idea.

