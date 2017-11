Calciomercato Inter/ News, Ds Sampdoria: Torreira non si muove a gennaio (Ultime notizie)

04 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Lucas Torreira - La Presse

L'Inter continua a monitorare sul calciomercato il centrocampista della Sampdoria Lucas Torreira. Questi sicuramente è un calciatore di grande qualità che con la maglia blucerchiata ha fatto il definitivo passo in avanti della sua carriera. E' praticamente impossibile pensare che il ragazzo possa partire a gennaio anche se l'Inter sarebbe molto felice di aggiungerlo a una squadra che punta a vincere lo Scudetto. Il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, sottolineando: "Torreira è un calciatore della Sampdoria. Siamo contenti che i nostri gioielli siano monitorati da club importanti, vuol dire che stiamo lavorando bene. Abbiamo però già sottolineato che non saranno ceduti calciatori a gennaio. Ne parleremo casomai l'estate prossima". Del futuro del ragazzo ha parlato anche il suo agente Pablo Betancour ai microfoni di FcInterNews, sottolineando: "Mi hanno chiamato due squadre importanti in Italia e una da un altro paese. Ora però non è il momento di parlare di calciomercato".

GABIGOL TORNA IN BRASILE?

Gabigol si è perso, questa non è una novità. Un anno e mezzo fa si parlava del suo arrivo all'Inter come dell'approdo in Italia di un talento in grado di diventare un top player. Dopo una stagione passata tra panchina e tribuna il calciatore brasiliano è stato ceduto in prestito al Benfica nell'ultima sessione di calciomercato. Secondo quanto riporta UOL Esporte pare che il tecnico del Benfica Rui Vitoria gli dia poco spazio perché non felice dell'acquisto senza la sua approvazione. Secondo quanto riportato sempre del portale pare che il calciatore sia pronto a tornare in Brasile dove sembra pronto a giocare con il Santos o con il San Paolo. Giocatore tecnico e di grande spessore fisico deve trovare continuità, soprattutto giocando. L'Inter dovrà aspettare tempo per capire se nel futuro potrà puntare su questo calciatore in futuro. Al momento non c'è spazio nella squadra nerazzurra per lui anche se non è da escludere che Luciano Spalletti possa regalargli spazio nel suo 4-2-3-1.

