Calciomercato Juventus/ News, Klopp: se fossimo i bianconeri anche noi vorremmo Emre Can! (Ultime notizie)

04 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Emre Can - La Presse

La Juventus continua a inseguire da vicino Emre Can, centrocampista del Liverpool che va in scadenza di contratto e potrebbe liberarsi a parametro zero a giugno. Su di lui c'è però anche il pressing del Bayern Monaco, decisiva sarà la volontà del calciatore. Intanto il tecnico dei Reds Jurgen Klopp provoca i bianconeri e sottolinea in conferenza stampa: "Se là fuori ci fosse un ottimo calciatore in scadenza di contratto anche noi proveremmo a prenderlo. Emre Can potrebbe rinnovare anche a maggio prossimo. Io non ho problemi. Per ora non ci ha fatto capire di avere la testa da un'altra parte, quindi non ho delle difficoltà a farlo giocare". Emre Can è un calciatore molto importante che potrebbe a Torino prendere il posto di Sami Khedira che è corteggiato dalle sirene della Mls League. Di sicuro sarebbe un innesto importante per i bianconeri soprattutto se dovesse arrivare gratuitamente.

I BIANCONERI PIOMBANO SU PELLEGRI

La Juventus torna in maniera prepotente su Pietro Pellegri con il Milan che sembra aver allenato la presa. Secondo SportMediaset i rossoneri erano stati molto vicino ad acquistare il calciatore, ma pare che al momento il club meneghino abbia in mente altri obiettivi. E' così che i bianconeri sarebbero piombati sul calciatore, pronti a metterlo sotto contratto, lasciandolo in prestito al Genoa. Un modus operandi che il club campione d'Italia aveva già applicato per arrivare a Mattia Caldara dell'Atalanta. Il Genoa di sicuro sperava di avere la possibilità di far crescere il calciatore, facendo lievitare il prezzo del suo cartellino. Nonostante questo però l'idea di poterlo tenere in rosa magari per un paio di anni, cedendolo a un club importante e di conseguenza motivandolo a fare bene, non sembra un'idea che possa dispiacere alla società. Nelle prossime settimane la Juventus potrebbe decidere quindi di affondare veramente per acquistare questo forte calciatore.

