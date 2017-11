Calciomercato Milan/ News, Montella si gioca tutto al Mapei contro il Sassuolo (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: Vincenzo Montella si gioca tutto domenica al Mapei.

04 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

Vincenzo Montella si gioca il suo futuro al Milan al Mapei Stadium domenica sera. Il tecnico rossonero dopo il pareggio con l'Aek Atene deve assolutamente tornare a vincere in campionato per convincere la società che qualcosa di positivo sta accadendo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb pare che se dovesse arrivare un ko a Reggio Emilia allora il tecnico campano sarà esonerato. Per questo sarà importante anche l'approccio alla gara dove si dovrà lavorare per cercare di aggredire un avversario che non vive un momento molto positivo. Nel caso Montella venisse esonerato il Milan deciderà allora di promuovere dalla Primavera Gennaro Ivan Gattuso per provare poi l'assalto ad Antonio Conte l'estate prossima. Il tecnico pugliese intanto sembra essere in rotta con il Chelsea e i rumors dicono che dopo il ko contro la Roma in Champions League sia balenato in mente a Roman Abramovic l'idea di esonerarlo. In quel caso Conte potrebbe diventare un'idea importante per l'immediato.

SFUMA PAULO SOUSA

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Paulo Sousa per sostituire Vincenzo Montella al Milan in caso di eventuale esonero. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, sul suo portale pare che il tecnico portoghese ex Fiorentina e Basilea sembra davvero molto vicino a diventare allenatore del club cinese del Tianjin Quanjian. Paulo Sousa dovrebbe prendere il posto di Fabio Cannavaro che sembra pronto a tornare al Guangzhou Evergrande dove era stato in passato e dove è appena andato via Felipe Scolari. Di sicuro Paulo Sousa rappresentava un'alternativa interessante per la panchina del Milan anche perché è un tecnico che già conosce il campionato italiano e che potrebbe essere un bel investimento sul futuro. Di certo se Paulo Sousa andrà in Cina avrà fatto le sue valutazioni anche in merito a una possibile chiamata del Milan.

© Riproduzione Riservata.