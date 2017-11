Calciomercato Napoli/ News, idea Davies per la corsia mancina (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club azzurro: idea Ben Davies del Tottenham per la corsia mancina.

04 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Faouzi Ghoulam - La Presse

Il Napoli continua a lavorare per rinforzare la sua squadra nella sessione di calciomercato di gennaio. L'obiettivo è quello di prendere un terzino che possa sostituire il lungodegente Faouzi Ghoulam. Della situazione ha parlato il giornalista della Rai Ciro Venerato che ha sottolineato come il direttore sportivo Cristiano Giuntoli interverrà sicuramente sul calciomercato. Ha specificato poi che c'è un nome nuovo e cioè Ben Davies del Tottenham. Questi ha 24 anni ed è in scadenza nel 2021. Pare che Giuntoli abbia già contattato l'entourage del calciatore e anche il club inglese che non vorrebbe cedere il ragazzo. Sono diverse le alternative con i nomi di Alejandro Grimaldo del Benfica e Adam Masina del Bologna che sono stati già fatti molte volte negli ultimi giorni. Altro nome interessante è quello di Moreno del Liverpool, mentre defilati ci sono Mimmo Criscito e Sime Vrsaljko.

TASCONE SULL'EREDE DI GHOULAM

Carmine Tascone ha parlato di come si dovrebbe muovere il Napoli sul calciomercato di gennaio per andare a sostituire l'infortunato Faouzi Ghoulam. L'idea è quella di prendere un calciatore che abbia sicuramente un tasso qualitativo elevato, ma soprattutto che possa tornare utile anche nel momento in cui l'algerino tornerà a disposizione. Il talent scout ha parlato a Radio Punto Zero, sottolineando: "Danilo D'Ambrosio può essere una buona soluzione. Fin da quando era piccolo è stato sempre fortissimo. Può giocare sia a destra che a sinistra, ma anche davanti. All'Inter con Antonio Candreva stanno facendo cose molto buone. Magari arrivasse il Napoli". Difficile pensare che l'Inter però possa decidere di cedere D'Ambrosio che l'anno scorso era un po' ai margini della rosa e che Luciano Spalletti ha lanciato per giocare titolare, facendolo diventare un punto fermo della sua squadra.

