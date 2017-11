Calciomercato Roma/ News, dalla Cina pressing per Dzeko (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: dalla Cina in pressing per arrivare al bosniaco Edin Dzeko.

04 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Edin Dzeko - La Presse

Dalla Cina sono arrivate due offerte molto importanti per Edin Dzeko. La Roma non sembra intenzionata a lasciar partire il calciatore nelle prossime sessioni di calciomercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che queste si aggirino attorno ai 12/13 milioni di euro a stagione per il calciatore che firmerebbe in caso un triennale. Il direttore sportivo Monchi non sarebbe proprio interessato a cedere il forte attaccante bosniaco, che si sta rivelando anche quest'anno decisivo sotto porta. Il calciatore poi non avrebbe nessuna intenzione di lasciare la capitale. Il bosniaco infatti ha ancora voglia di mettersi in mostra nel calcio che conta e non sembra al momento tentato dai soldi orientali. Nonostante questo i giallorossi l'estate prossima dovranno fare delle valutazioni anche puramente economiche e di fronte a un'offerta shock potrebbero anche vacillare.

RINNOVO PER ALISSON

Quando nel calciomercato estivo Szczesny è tornato all'Arsenal per poi essere girato alla Juventus il rammarico dei tifosi della Roma è stato tanto. In pochi infatti si aspettavano di veder questa esplosione del brasiliano Alisson che aveva abbastanza deluso quando era sceso in campo nella scorsa stagione. Ora invece è diventato una certezza e come riporta Il Corriere della Sera la Roma sarebbe pronta a rinnovare il suo contratto con un adeguamento verso l'alto. Il calciatore ha un contratto fino al 2021, da 1.5 milioni di euro a stagione. La Roma vorrebbe alzargli l'ingaggio e prolungare l'accordo per evitare che qualche club prestigioso possa fargli la corte e magari mettergli in testa strane idee. A Roma hanno deciso, il futuro della porta sarà affidato ad Alisson che fino a questo momento merita solo applausi. La Roma ha una buona tradizione di portieri brasiliani con sia Doni Marangon che Julio Sergio bravi ad essere protagonisti nel passato.

