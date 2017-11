Calciomercato Inter/ News, scout a vedere Atalanta-Spal per due calciatori! (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: scout a vedere la gara Atalanta-Spal per due calciatori.

07 novembre 2017 Matteo Fantozzi

L'Inter sta seguendo da molto vicino diversi calciatori in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it pare che degli scout dell'Inter fossero allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia domenica scorsa per seguire da vicino la sfida Atalanta-Spal. L'obiettivo era seguire da vicino il difensore Rafael Toloi della Dea e l'esterno di centrocampo dei ragazzi di Semplici, Manuel Lazzari. Il primo è un obiettivo già per il calciomercato di gennaio visto che l'infortunio di Zinho Vanheusden ha ridotto a tre i difensori centrali a disposizione di Luciano Spalletti che oltre ai titolari Milan Skriniar e Joao Miranda ha solo Andrea Ranocchia. Invece l'esterno è un obiettivo per il futuro. Nella stagione difficile del club di Ferrara è sicuramente quello che meglio si è messo in evidenza, dimostrando di poter dire la sua anche ad altissimi livelli.

SABATINI INSISTE PER TORREIRA

Se si può fare un rimprovero a come è stata costruita questa Inter si deve analizzare l'assenza di un vero e proprio regista in mezzo al campo anche se il 4-2-3-1 di Luciano Spalletti non necessariamente lo richiede. Nonostante tutto però il direttore sportivo dei nerazzurri Walter Sabatini si sarebbe messo al lavoro per provare a prendere un calciatore importante in quel ruolo. Secondo FcInterNews.it il dirigente avrebbe già sottolineato ai blucerchiati il forte interesse di portare Torreira in nerazzurro. Il calciatore gli piace dai tempi della Roma, ma non potrà averlo a gennaio quando i blucerchiati non hanno intenzione di cedere nessuno. Il club meneghino poi dovrà fare attenzione alla Premier League dove c'è un top club che vorrebbe offrirgli un ruolo da protagonista. Staremo a vedere allora chi sarà che farà il sacrificio più importante e soprattutto quale sarà la decisione del centrocampista.

