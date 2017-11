Calciomercato Juventus / De Notaris: Dybala potrebbe andare via, mentre Pellegri... (esclusiva)

Calciomercato Juventus: intervista esclusiva al procuratore Ernesto De Notaris sui prossimi movimenti e le ultime indiscrezioni di mercato in casa dei bianconeri.

Paulo Dybala (LaPresse)

Negli ultimi giorni l’infermeria della Juventus si sta pian piano svuotando, eppure la dirigenza bianconera guarda già alla prossima finestra di calciomercato invernale con grandissimo interesse: tanti i colpi possibili per lo staff della Vecchia Signora che anche quest’anno punta a grandi traguardi. Tra i possibili obbiettivi del mercato bianconero, ecco che spicca il nome di Lorenzo Pellegri, giovane talento ora in forza al Genoa, un affare però che si annuncia in salita. Sempre caldo poi il tema rinnovo: due i nomi che più preoccupano i tifosi ovvero quelli di Alex Sandro e Paulo Dybala. I due rimarranno a Torino a fine stagione? Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Ernesto De Notaris: eccolo in questa intervista escusiva a ilsussidiario.net.

La Juventus prenderà Emre Can? Penso proprio che prendere Emre Can dal Liverpool sia veramente difficile. E' un acquisto quasi impossibile.

Arriverà Pellegri dal Genoa? La Juventus è il club che lavora meglio sui giovani, li scopre, li lancia, riesce a gestirli nel modo migliore. Allegri è un tecnico molto bravo in questo senso, molto preparato. La formazione torinese potrebbe prendere Pellegri e lasciarlo in prestito a qualche squadra per farlo crescere. Penso che questa sia la soluzione più probabile.

De Vrij acquisto possibile? Lotito ormai si tiene stretti i suoi gioielli, li cede solo a caro prezzo e dovrebbe fare così anche con De Vrij. Non credo quindi che la Juventus riuscirà a prenderlo.

Alex Sandro rinnovo più difficile? In questo senso saranno decisivi i prossimi mesi per vedere se Alex Sandro possa rimanere ancora in bianconero.

Dybala rimarrà alla Juventus? Questa è una situazione delicata per la Juventus. Dybala in effetti è un giocatore che anche nella squadra di Allegri fa la differenza. Credo però che a fine stagione possa andare al Barcellona. La Juventus potrebbe ricevere tanti soldi per la sua cessione e potrebbe reinvestirli nel modo migliore possibile!

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.