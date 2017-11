Calciomercato Juventus/ News, bianconeri pronti a investire 175 milioni per Coutinho? (Ultime notizie)

07 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri - La Presse

La Juventus sembra pronta a investire una cifra clamorosa sul calciomercato nella prossima estate. Secondo quanto riporta Don Balon infatti i bianconeri sarebbero pronti a spendere 175 milioni di euro per portare in bianconero il trequartista del Liverpool Philippe Coutinho. Difficile capire se questa notizia possa essere vero, di certo questa ipotetica notizia potrebbe far pensare a una corrispondente cessione e cioè quella di Paulo Dybala magari per una cifra ancora superiore. Il calciatore conosce già il campionato italiano perché in passato ha vestito la maglia dell'Inter dove aveva dimostrato poche delle qualità viste sotto la Kop. Coutinho è un giocatore davvero molto forte anche se la cifra sembra essere davvero al di fuori delle possibilità dei bianconeri che in questo caso siglerebbero un nuovo record di calciomercato dopo i 90 milioni spesi nel 2016 per portare a Torino Gonzalo Higuain.

VRSALJKO TORNA DI MODA

La Juventus continua a monitorare la situazione legata a un vecchio obiettivo di calciomercato, Sime Vrsaljko. Il terzino della nazionale croata piace molto ai bianconeri dai tempi del Sassuolo, quando era stato anche vicino a vestire la maglia dei campioni d'Italia. Il calciatore è poi passato all'Atletico Madrid dove con Diego Pablo Simeone ha trovato veramente poco spazio. Ora per il calciomercato di gennaio il suo nome torna d'attualità come riportato da Rai Sport. la recente prestazione di Mattia De Sciglio con il Benevento però fa ben sperare Massimiliano Allegri che non dovrebbe avere bisogno quindi di un altro terzino destro considerando anche che da gennaio si potrebbe reintegrare nella rosa della Champions League anche lo svizzero Stephan Lichtsteiner senza dimenticare il recupero di Benedikt Howedes e la possibilità di adattare Andrea Barzagli e Stefano Sturaro in quel ruolo. Sime Vrsaljko è comunque un calciatore giovane che potrebbe fare la differenza e se la Juventus potrà prendere al volo un'occasione non se la lascerà sfuggire.

