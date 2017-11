Calciomercato Milan/ News, duello col Watford per Jakub Jankto (Ultime notizie)

07 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Milan, Jakub Jankto - La Presse

Il Milan continua a seguire con grandissimo interesse il centrocampista dell'Udinese Jakub Jankto. Questi si è messo in evidenza fin dalla scorsa stagione, giocando da interno di centrocampo e dimostrando di essere bravo anche sotto porta. Secondo quanto riportato da SportMediaset però il Milan si dovrà guardare da un agguerrito avversario e cioè il Watford. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore che magari aspirerà a giocare in una squadra dalla tradizione importante, ma non va dimenticato un particolare piuttosto importante. Il club inglese infatti è sempre di proprietà della famiglia Pozzo che gestisce da moltissimi anni anche l'Udinese. Jankto è un calciatore di assoluto valore e piace molto anche alla Juventus da diverso tempo. Secondo le ultime però pare che il Watford sia davvero molto forte su questo calciatore. Difficile, se non impossibile, che Jankto possa partire già a gennaio.

NEL MIRINO ALMIRON

Il Milan guarda anche oltre oceano per il calciomercato. L'obiettivo numero uno è Almiron, calciatore classe 1994 che sta dimostrando di essere un talento importante per il futuro. Secondo quanto riportato da Metro Us, nella sua versione online, pare che il club meneghino abbia avuto già un contatto con l'Atlanta United per portare in Italia questo giovane calciatore. La valutazione è attorno ai quindici milioni di euro e serve fare un'offerta perché sul ragazzo c'è il pressing anche di Arsenal e Inter. Sarà molto importante capire poi quello che vorrà il calciatore e quale club proporrà la migliore offerta per il suo futuro. Se Almiron dovesse arrivare a Milano nella sessione di calciomercato della prossima estate è probabile che il calciatore venga ceduto in prestito per trovare continuità e per conoscere il calcio italiano. Quale sarà il suo futuro lo scopriremo presto.

