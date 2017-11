Calciomercato Napoli/ News, Inglese arriva a gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club azzurro: Roberto Inglese arriverà a gennaio in azzurro.

07 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Napoli, Roberto Inglese - La Presse

Il Napoli ha deciso, nel calciomercato di gennaio arriverà Roberto Inglese. L'attaccante è stato acquistato in estate, lasciandolo in prestito al Chievo Verona. L'infortunio di Arkadiusz Milik obbligherà però gli azzurri a fare un acquisto importante già nella sessione di riparazione. Lo ha riportato Ciro Venerato, giornalista della Rai, ai microfoni di Radio Crc durante la trasmissione di Raffaele Auriemma Si gonfia la rete. Questi ha spiegato che c'è stato un nuovo incontro tra le parti domenica per stabilire gli ultimi dettagli. Non è da escludere che proprio Arkadiusz Milik vada a giocare sei mesi in prestito al Chievo per guadagnarsi la maglia della Polonia in vista dei Mondiali 2018 in Russia e soprattutto per essere al cento per cento in vista della prossima stagione con la maglia proprio del Napoli. Staremo a vedere quindi se questa situazione si concretizzerà davvero con l'ufficialità che potrebbe già arrivare nelle prossime ore.

GHOULAM RINNOVA

L'infortunio di Faouzi Ghoulam sicuramente ha sconvolto il Napoli che non si pensava di dover intervenire sul calciomercato a gennaio per andare a prendere un altro terzino sinistro. Nonostante questo però l'infortunio ha paradossalmente favorito il rinnovo con il club campano. L'attuale accordo tra il calciatore algerino e gli azzurri durerà fino a giugno prossimo, con il terzino che potrà già da febbraio accordarsi con un eventuale nuovo club. Il problema però ha frenato gli interessi perché ovviamente anche se a parametro zero rimane un calciatore che deve smaltire un infortunio abbastanza pesante. Per questo il Napoli sta lavorando, dimostrando anche fiducia al ragazzo. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, a Radio Crc pare che ci sia già un accordo tra il procuratore del calciatore Jorge Mendes e il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

© Riproduzione Riservata.