Calciomercato Roma/ News, Sanabria per Gimenez con l'Atletico Madrid (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club giallorosso: pronto uno scambio con l'Atletico Madrid di Simeone.

07 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Roma, Diego Pablo Simeone - La Presse

La Roma sembra pronta ad utilizzare una sua pedina per anticipare sul calciomercato Inter e Juventus. Anche nerazzurri e i bianconeri ormai da tempo sono su Gimenez difensore uruguaiano dell'Atletico Madrid. Questi è molto giovane, già con buona esperienza e in scadenza di contratto per questo diversi club importanti si sono già mossi. Secondo quanto riportato da As però la Roma potrebbe anticipare il colpo a gennaio promettendo all'Atletico Madrid uno dei suoi talenti. Si tratta di Antonio Sanabria che con il Betis Siviglia in Liga sta facendo benissimo. La sensazione è che il calciatore in questione potrebbe prendere anche il posto dell'omonimo Antoine Griezmann pronto a lasciare i colchoneros. Il direttore sportivo Monchi potrebbe andare a esercitare il diritto di riacquisto posto dall'ex Walter Sabatini al momento della cessione in Spagna dell'attaccante. Sarebbe un affare che converrebbe soprattutto ai colchoneros che così non perderebbero a zero Gimenez.

CENGIZ UNDER VERSO IL PRESTITO

Cengiz Under è stato uno degli acquisti a sorpresa della Roma nell'ultima sessione di calciomercato. Il talentuoso trequartista turco ha dimostrato a sprazzi di essere un calciatore di livello, ancora non pronto a giocare con continuità nel calcio italiano. Per questo la Roma, come riporta Calciomercato.it, starebbe pensando di mandarlo a giocare in prestito già nella sessione di calciomercato di gennaio. Su di lui ci sono Crotone, Genoa e Sassuolo che gli darebbero la possibilità di giocare con grandissima continuità. Under è un esterno alto di ottima qualità, bravo nel saltare l'avversario e bravo a puntare la porta avversaria. Alla Roma ha dimostrato di avere dei problemi di adattamento anche perché si sa che in una grande squadra può arrivare il momento di essere fischiato qualora si sbagli anche una sola partita. I giallorossi però credono molto in lui e lo lascerebbero partire solo ed esclusivamente in prestito senza diritto di riscatto.

© Riproduzione Riservata.