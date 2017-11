Calciomercato Inter/ News, tutti pazzi per Torreira (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, tutte le news, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club nerazzurro: aumenta la concorrenza per il centrocampista Torreira.

08 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Calciomercato Inter, Lucas Torreira - La Presse

Aumenta la concorrenza sul calciomercato per Lucas Torreira centrocampista della Sampdoria da diverso tempo nel mirino dell'Inter. Il dirigente Walter Sabatini lo segue fin dai tempi della Roma e ha voglia di darlo in mano a Luciano Spalletti per farlo diventare un vero fuoriclasse. Se la dovrà vedere con diverse squadra pronte a puntare su di lui. L'asta è rimandata al calciomercato dell'estate prossima, perché i blucerchiati hanno già sottolineato come il ragazzo non partirà a gennaio quando la società non ha intenzione di vendere nessuno. Secondo quanto riportato da FcInterNews c'è un nuovo club da iscrivere alla corsa a Torreira. Pare infatti che su di lui ci sia anche l'Atletico Madrid che si va quindi ad aggiungere a Roma e Liverpool nelle rivali dell'Inter nella ricerca del forte centrocampista che è stato portato in Italia giovanissimo dal Pescara nel 2014 quando aveva appena diciotto anni. La Sampdoria lo ha acquistato nel 2016 e con i liguri ha collezionato 45 presenze e 2 gol in Serie A.

BONINSEGNA CRITICA BORJA VALERO

Tra gli acquisti fatti nella sessione estiva di calciomercato dall'Inter quello che ancora non ha convinto al cento per cento è di sicuro Borja Valero. Lo spagnolo ha dimostrato di essere un ottimo innesto, ma da lui ci si aspettava qualcosa di più. Chi non l'avrebbe preso è un ex calciatore amatissimo proprio della squadra nerazzurra. Roberto Boninsegna ha sottolineato a Radio Bruno Toscana: "Io avrei preso Milan Badelj insieme a Matias Vecino all'Inter e non Borja Valero". Sicuramente tra i motivi c'è anche la carta d'identità considerando che lo spagnolo a gennaio compirà trentatré anni mentre il croato ne farà a febbraio ventinove. I due calciatori sono poi molto diversi tecnicamente e tatticamente. Badelj è un calciatore più fisico e roccioso, in grado di rompere gli schemi con la sua forza. Dall'altra parte invece abbiamo un calciatore più tecnico e compassato che fa della grande tecnica il suo punto di forza.

